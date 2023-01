Defensoría del Pueblo | Fuente: Andina

Los candidatos a las elecciones congresales intentan darse a conocer mientras decenas de procesos judiciales parecen despertar más interés que las reformas pendientes y la dinamización de nuestra economía. Respecto a las reformas, el titular de la Comisión Especial para la formación de la Junta Nacional de Justicia, Walter Gutiérrez, reitera que ésta podrá instalarse el próximo 6 de enero. Sus siete miembros culminarán el proceso de selección entre Navidad y Año Nuevo, para que nuestro país disponga de un órgano capaz de poner orden y respetabilidad en nuestro sistema judicial. Después del examen de conocimientos, del estudio de las hojas de vida, de la prueba de confianza y las entrevistas, los siete miembros de la Comisión Especial deberán escoger siete titulares y siete suplentes de la Junta, entre los 29 candidatos que llegaron a las últimas etapas.

Para entender el vínculo perverso entre la actividad política y la delincuencia, baste con recordar que entre los candidatos a las elecciones del próximo enero hay 74 que tienen procesos penales por corrupción. Un informe de La República da cuenta del caso de ex gobernadores, ex alcaldes y ex regidores que postulan pese a tener juicios vigentes. Entre ellos destacan los casos de cuatro candidatos procesados por tráfico de drogas: uno de FREPAP, uno de PERÚ NACIÓN, uno de PERÚ PATRIA SEGURA y uno de TODOS POR EL PERÚ. También postula un candidato con un juicio por terrorismo, en PERÚ LIBRE, el partido fundado por el ex gobernador de Junín, hoy encarcelado por corrupción.

Cambios en ProInversión

Por su parte el Ejecutivo ha nombrado a un nuevo responsable de Pro Inversión, el economista Rafael Ugaz Vallenas. La ministra de Economía ha destacado que Pro Inversión pasará a ser una agencia especializada en estructuración y adjudicación de megaproyectos. María Antonieta Alva ha reiterado la necesidad urgente de mejorar los servicios a la población, lo que requiere tanto de inversiones públicas como de privadas. La inversión privada se promueve a partir de diferentes mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas, los proyectos en activos y las Obras por impuestos. Entre los proyectos que deben ser priorizados figuran 29 de los 52 mencionados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Proezas médicas

Si bien la llegada al mundo de cada niño nacido en nuestro país es motivo de felicidad para su familia y de satisfacción para todos los peruanos, es particularmente alentador saber que médicos del Servicio Público han logrado separar y mantener con vida a dos gemelos siameses que nacieron pegados por la pelvis. Es decir que disponían de un solo sistema digestivo y urinario. Los siameses representan un porcentaje muy reducido de los partos (1 sobre 200,000), pero desde la Antigüedad han sido motivo de admiración y estupor. Durante el siglo XIX una pareja de hermanos nacidos en Siam (la actual Tailandia) fueron llevados a Estados Unidos para ser exhibidos en circos. Desde la invención de los rayos X comenzaron a ser separados quirúrgicamente.

La operación que separó a los siameses peruanos tomó dieciséis horas y supuso la intervención de cuarenta especialistas del Instituto de Salud del Niño de San Borja. La joven madre supo que tendría siameses a los seis meses del embarazo, pero no se arredró ante las dificultades ni los costos que tendría que afrontar. La operación ha sido un éxito brillante de la medicina peruana, porque además de la cirugía ósea se trataba de reconstruir órganos, tejidos y fragmentos de piel para cada uno de los dos bebes. Pero Edgar y Dominick sobrellevaron con éxito la operación y ahora sus padres esperan celebrar la navidad con ellos en su domicilio. ¡Bienvenidos al Perú, Edgar y Dominick, y felicitaciones a médicos y trabajadores del Instituto de Salud del Niño!

Las cosas como son

