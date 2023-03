'Este capítulo tenemos que detenerlo escuchando a la juventud', dijo el expremier en RPP Noticias. | Fuente: Andina

Luego de que RPP Noticias confirmara la existencia de un muerto durante las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino, cuyo cuerpo se encuentra actualmente en el Hospital Almenara, el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció para pedir la renuncia inmediata de Merino de Lama.

“Esta situación no debió suceder. Debería ser la noche de la renuncia del señor Merino. (…) Estas marchas no van a detenerse. Lo que tiene que parar es este gobierno que no debió suceder, debemos encontrar una salida pacífica y democrática”, refirió.

Del Solar criticó que la Policía Nacional haya reprimido las manifestaciones con bombas lacrimógenas cuando los ciudadanos protestaban de manera pacífica, y enfatizó que las vidas de los peruanos están en juego.

“Hay que escuchar lo que está diciendo la ciudadanía y hay que tomar una decisión ya”, exclamó. “Los jóvenes nos están dando una lección increíble de compromiso y contundencia. No caben las medias tintas ni silencios ni minutos perdidos”, agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre cuál podría ser una salida democrática, el expremier sugirió que un congresista que no haya votado por la vacancia pueda reemplazar a Merino de Lama. “¿Dónde está el señor Merino, el señor Flores-Araoz, esto tiene que acabar”.

En esta línea, exhortó al Congreso de la República a buscar una salida “creativa y democrática”, pues cree que el Parlamento debe “hacerse responsable delo que generó”.

“Tenemos que utilizar la constitución y la creatividad e imaginación posible. No nos desgastemos ahorita en buscar soluciones complejas, en este momento tenemos que detener esta situación”, dijo.

