Sacerdote denunció haber recibido amenazas de muerte tras criticar al comunismo en una homilía

El padre Omar Sánchez es secretario general de Cáritas Lurín. | Fuente: Asociación de las Bienaventuranzas

El padre Omar Sánchez, secretario general de Cáritas Lurín, denunció que ha recibido amenazas de muerte tras unas críticas que hizo contra el comunismo en la homilía del pasado domingo.

En el programa Conexión, el sacerdote dijo que fueron tres llamadas en las que con insultos y amenazas lo conminaron a dejar de incentivar el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, algo que él rechaza haber hecho.

“No dijeron quiénes eran, no se identifican con alguien en particular, pero fueron tres llamadas muy similares, en las que decía ‘por qué hablaba contra el comunismo’ y que me iban a matar si seguía diciendo que voten por Keiko, cosa que nunca he dicho”, manifestó.

Al ser consultado si sospecha quién puede haberlo amenazado, el religioso se limitó a decir que “puede venir de cualquier lado”. “El Perú está tan dividido, tan fraccionado, que esto puede ser cualquier persona que no está de acuerdo y llama por teléfono para tratar de amedrentar, de callar”, sentenció.

El padre Omar Sánchez dijo que no ha pedido seguridad “de ningún tipo” tras las amenazas recibidas porque “tengo la confianza puesta en Dios”.

“Entiendo y siento que en un país polarizado es difícil escuchar cosas que no son mi opinión, sino son enseñanza de la Iglesia”, comentó.

Sobre su mensaje

Sobre sus críticas al comunismo, el cura dijo que no dio un discurso político, sino que se ciñó a los postulados de la Iglesia, que -dijo- no solo rechaza el comunismo sino también el “capitalismo salvaje”.

“La enseñanza oficial de la Iglesia es que el comunismo es una ideología nefasta, enemiga de la Iglesia, pero también la Iglesia está contra un capitalismo salvaje que cosifica al ser humano y lo destruye a favor de la economía”, comentó.

“La iglesia se manifiesta contra los dos polos opuestos, no solo contra el comunismo, también contra el capitalismo salvaje. No ha sido un discurso político”, remarcó.

