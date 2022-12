Ricardo Morán hizo una denuncia contra el Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) negó haber rechazado la posibilidad al conductor de televisión Ricardo Morán de inscribir a sus dos hijos. Días atrás, Morán señaló que no ha podido registrarlos bajo la ley por "no estar a la altura de los avances tecnológicos", ya que la Ley del Derecho de Familia se escribió hace más de ochenta años y no se contemplaban familias distintas.

"Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y Reniec me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba", señaló Morán.

A través de un comunicado, el Reniec señaló que lo ocurrido en este caso es que la legislación peruana no contempla la inscripción de un menor a solicitud única del padre biológico. En ese sentido, recordaron que le notificaron al conductor de televisión que su solicitud de inscripción, al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco legal vigente.

"Nuestra institución como organismo autónomo encargado de la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, en atención al pedido de inscripción extemporánea de nacimiento de los menores hijos del señor Morán, le comunicó la observación administrativa a su petición, debidamente sustentada en nuestro Código Civil vigente, el mismo que no regula la inscripción del nacimiento de un menor de edad a solicitud únicamente del padre biológico", apuntaron.

El conductor de televisión comentó que los gemelos, de poco más de un año, tienen sus documentos tras haber nacido en EE.UU., pero no pueden salir del Perú al no contar con un papel que dé por sentado el permiso de su madre. Como se recuerda, Emiliano y Catalina no tienen una progenitora presente porque nacieron por la modalidad de vientre de alquiler.

"Es terrible. Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas, tengo sus pasaportes porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y firman. Pero ellos entraron al Perú y no pueden salir porque Migraciones me va a pedir un documento de la mamá", agregó sobre la complejidad de inscribir a sus hijos como padre soltero.

