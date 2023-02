“Hubo un periodo en el que no hubo citas, entre marzo y junio no había citas disponibles. Ella intentó sacar y le dijeron que no. Luego, EsSalud se comunica con ella y el médico le dice ven y te hago receta para seis meses; pero luego le recomendaron no ir porque había mucha gente. Mi mamá hasta ahora no ha tenido sus chequeos ni en el INEN ni en EsSalud y eso nos tiene demasiado preocupadas”, explica Michelle, hija de una paciente oncológica de 61 años.



Por: Francesca Raffo