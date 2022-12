Se ha incrementado la cantidad de citas para recojo del DNI a un 80% y un 20% se han destinado a otros trámites presenciales. | Fuente: Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, a partir del lunes 8 de marzo, la atención para los servicios de entrega del DNI será exclusiva a través del Sistema de Citas que deberá gestionarse desde la página web de esta institución.

Tras las aglomeraciones registradas en sus oficinas, el Reniec informó que, con la finalidad de evitar estos problemas, se ha incrementado la cantidad de citas para recojo del DNI a un 80% y un 20% se han destinado a otros trámites presenciales.

Asimismo, informaron que iniciarán una campaña itinerante de entrega del DNI en parques zonales, estadios, coliseos, complejos deportivos y otros espacios públicos que nos faciliten los gobiernos locales de Lima y provincias.

De igual modo, recordaron que los usuarios que realicen trámites de renovación o rectificación del DNI a partir de este 3 de marzo podrán recoger su documento después de las elecciones generales del 11 de abril debido a que recientemente se amplió la vigencia del DNI hasta el 30 de junio.

En tanto, los ciudadanos de provincias podrán tramitar un duplicado vía web o App BioFacial hasta el 19 de marzo y en Lima y Callao podrán realizarlo hasta el 30 de marzo. Agregaron que la ciudadanía podrá continuar realizando otros trámites virtuales a través de la página web institucional.

Finalmente, en cumplimiento del aforo máximo del 30% permitido por el gobierno, exhortaron a cumplir con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, la puntualidad en sus citas y a no acudir a una oficina del Reniec si es que no es "absolutamente necesario" para prevenir la propagación de la COVID-19.

Personas forman largas colas en exteriores del Reniec

Este miércoles decenas de personas formaron largas colas afuera de las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras la reapertura -el lunes- de sus oficinas a nivel nacional.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la sede del Reniec de San Martín de Porres (SMP), en la avenida Habich, encontrando una cola de más de 200 metros de largo y aglomeración de personas en las inmediaciones.

Las personas en la cola, muchas de ellas esperando desde las 7:00 a.m., denunciaron que no han sido atendidos pese a que sacaron cita en la página web del Reniec, tal como indicaron las autoridades.

“He sacado mi cita el día de ayer, porque vengo a recoger mi DNI, que está en trámite desde hace buen tiempo. El correo que me mandan dice que es de 11:30 a.m. a 11:45 a.m., solamente es la cita para venir a recoger. Pero vengo y me dicen que no, que así tenga cita, tengo que hacer toda esta cola”, comentó una señorita.

PODCAST RPP | Concentradores de oxígeno

110 toneladas al día de oxígeno medicinal es la cantidad diaria que el Perú necesita para hacer frente al actual pico de contagios y que se intenta paliar con la importación de oxígeno por parte de las autoridades desde países como Chile, pero, ¿Qué más pueden utilizar las familias en caso de necesitarlo? ¿Qué es concentrador de oxígeno? ¿Se pueden comprar?

