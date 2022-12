Regidora, Bartola Gómez, denunció que fue discriminada por una trabajadora municipal. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

La regidora de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Bartola Gómez Chávez, denunció que fue víctima de discriminación, de parte de una trabajadora del área de relaciones públicas, por vestir pollera y poncho.

Gómez contó, en RPP, que el último 15 de agosto quiso integrar la delegación de Paucarpata que participó en el Corso de la Amistad por el aniversario de Arequipa, pero por su traje típico de Puno, se lo impidieron.

“La señorita Rosmery Ramos, de la oficina de relaciones públicas, se me acercó y me levantó mi manta diciendo: por qué has venido así, usted tiene que venir con blusa blanca, bien vestida, bien arreglada”, dijo la regidora.

Agregó que se sintió humillada y se retiró sin participar en Corso. “Por qué tanta humillación, qué quería, que venga con minifalda. Mi pollera, mi manta y mi sombrero es mi manera de vestir, es mi cultura. Nadie me puede discriminar por ser humilde, no lo voy a permitir”, dijo.

Hace treinta años, Bartola Gómez decidió radicar en Arequipa. Ella es natural del distrito de Ácora, región Puno. En las últimas elecciones municipales fue elegida regidora por el movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa.

“Yo no quiero denunciar a la señorita, solo quiere que me pida disculpas y no me vuelva a tratar así. También le pido al alcalde, José Supo, que ponga orden, él contrató a esa persona y él debe llamarle la atención”, destacó Gómez.

El tema se trató hoy en la sesión de<<<< concejo ordinaria. El alcalde se comprometió a iniciar una investigación y determinar responsabilidades.

Supo dijo que en Paucarpata rechazan cualquier acto de discriminación y que esperará el informe final de caso para dictar medidas.

