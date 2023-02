Carlos Garatea, rector de la PUCP. | Fuente: PUCP

El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Garatea, afirmó este jueves que en lugar de "estar pensando en la creación de nuevas universidades" se debería fortalecer el desarrollo en la calidad, investigación e innovación de las que ya existen.

"Hay que entender en estos momentos lo que se debería hacer es fortalecer a las universidades existentes. En el Perú tenemos la suerte de contar con universidades nacionales de primer nivel [...] La mayor cantidad (de universidades) puede ser en perjuicio de la calidad", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

Garatea se pronunció luego de la preocupación expresada desde varios sectores de la sociedad civil sobre el riesgo que corren los avances de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ante el nuevo escenario político.

En ese sentido, se refirió al comunicado de la presidencia del Congreso que garantiza la moratoria que impide la creación de universidades privadas a nivel nacional y cuestionó que solo se hable de casas de estudios superiores particulares.

"Se puede inferir legítimamente que el interés de la creación de universidades pública persiste", dijo.

También calificó de apresurado el comentario del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Araoz, quien se manifestó a favor de dar una "segunda oportunidad" para las universidades con licencias denegadas.

"Darle una segunda oportunidad a quienes no tienen infraestructura, capacidad docente, (o) no pueden cumplir con la propia oferta educativa que ofrecen a cientos de miles de estudiantes, no me parece bien", sostuvo.

"A las universidades nos ha costado mucho esfuerzo tener el licenciamiento. Los requisitos han sido enormes, estamos permanentemente supervisados, fiscalizados y rendimos cuenta", dijo.

