El mercado internacional de las vacunas ha hecho patente la dura ley de los intereses económicos. A pesar de la temprana creación del dispositivo COVAX inspirado por los principios de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, existen países que han comprado montos muy superiores a sus necesidades, mientras que otros mantienen difíciles negociaciones con resultados inciertos. Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Francia prometen a sus poblaciones que todos los adultos podrán estar vacunados antes de que termine septiembre, si es que no surgen mutaciones que reduzcan la eficacia de las vacunas.

A mediano plazo, la derrota de la pandemia será una victoria de la ciencia, que fue capaz de elaborar vacunas con diferentes tecnologías, pero en los más breves plazos de la historia de la inmunología. Pero ahora y mientras dure el complejo proceso de vacunaciones masivas, la victoria depende de algo mucho más simple: el uso de mascarillas.

La canciller Angela Merkel lo ha dicho con la serenidad que la caracteriza: “El virus no puede expandirse si le negamos las condiciones que necesita”. Y añadió: “En la primera ola ya vimos que si se cumplen las reglas y se mantienen las distancias se puede controlar la pandemia”.

En el Perú, durante las semanas de mejora, algunos partidos se dedicaron a desestabilizar el sistema político y llegamos a tener tres presidentes en el curso del mes de noviembre. Los mismos que iniciaron la vacancia de Vizcarra juegan ahora con la idea de censurar a la Mesa Directiva del Congreso, sabiendo demasiado bien que el presidente Sagasti debe su puesto actual a su elección como presidente del Congreso. De la misma manera, ¿cómo explicar que habiendo tantos casos embalsados se haya abierto en la Comisión de Ética un proceso de investigación al congresista Alberto de Belaunde por sus gestiones durante la represión de noviembre? Así actúa la bancada de la UPP, inspirada por Antauro Humala, que ni aparece en los sondeos de opinión pero que cuenta con aliados, incluso entre los partidos con mayor tradición democrática.

El Defensor del Pueblo ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para asegurar la distribución masiva y gratuita de mascarillas, así como una campaña de difusión en todos los medios de comunicación.

En Estados Unidos, el éxito contra la pandemia dependerá tanto del progreso de la vacunación como de la generalización del uso de mascarillas, esta vez con el respaldo activo del presidente Joe Biden. Como dice una exitosa publicidad: “El tipo de mascarilla que uno usa revela algo sobre la persona que se es. Pero más revela que uno no use mascarilla”.

No solo se trata de garantizar la salud, también es indispensable que las restricciones sanitarias no impidan el sustento de las familias más vulnerables. Desde el próximo 17 se distribuirán bonos de 600 soles en las diez regiones clasificadas en el grupo de las de mayor riesgo. En espera de ello, el Defensor pide apoyo a las ollas comunes, que a diferencia de los comedores populares no benefician de una ayuda de las municipalidades.

En medio de tantas desgracias, ¿cómo no conmoverse ante el homenaje nacional al capitán Tom Moore, fallecido ayer en Inglaterra a los cien años de edad? Uno de los últimos veteranos de la segunda guerra mundial, Moore se propuso hacer campaña para reunir 1,000 libras esterlinas en beneficio del Sistema de Salud Pública. Movido por el mismo entusiasmo con el que combatió hace ochenta años contra el totalitarismo nazi, Moore terminó por recibir más de 38 millones de libras esterlinas. Su última aparición en público fue para ser condecorado por la reina Isabel. Ayer falleció de COVID. Sus descendientes agradecen haber podido acompañar hasta su último suspiro a un hombre que amaba su país y practicó con hechos la solidaridad con los más vulnerables.

