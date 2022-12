López Aliaga convocará a una "marcha pacífica nacional" si el JNE ratifica su exclusión de las elecciones

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que convocará a una marcha nacional si el Jurado Nacional de Elecciones no acepta su apelación y termina por excluirlo de las elecciones. En diálogo con RPP, señaló que no convocó el plantón realizado hace unos días; no obstante, apoyará una protesta "si se consuma un fraude electoral".

López Aliaga aseguró que la declaración que ha sido motivo de exclusión -sobre una supuesta donación de dinero- fue dicha "antes de ser candidato", sin embargo, negó que esto pueda representar una promesa de dádiva, como sostiene el Jurado Electoral Especial.

"Uno puede acatar, pero uno también tiene capacidad de respuesta. Si cometen una injusticia al país completo y dejan fuera a un candidato que está puntero en las encuestas a nivel nacional en este momento, excluirlo por una razón tan ridícula…Cuidado, que yo veo que es una dictadura que se va consolidando y va tomando todos los poderes del Estado", señaló.

Sobre el régimen económico que plantea, el candidato presidencial señaló que en Perú la legislación peruana no prevé, como en Estados Unidos, una comisión antimonopolio y que, además, se prohíba el monopolio "explícitamente". "Dice prohibida la práctica del monopólica y eso es un saludo a la bandera", precisó.

Pide que privados importen vacunas

El candidato presidencial de Renovación Popular calificó de "marxista" al presidente Francisco Sagasti por no permitir la importación de vacunas por parte de empresas privadas. López Aliaga cuestionó que no se considere que los peruanos de clase media pueden pagar 150 soles para comprar tres vacunas "para su familia" y "50 soles más de manera solidaria para comprar una vacuna para aquel peruano que no tiene acceso".

"No es una mentalidad de que las personas de clase media se vacunen primero y las de extrema pobreza que no se vacunen. Al revés, es un mecanismo centralizado. El señor Sagasti está incitando a la lucha de clases, una posición totalmente marxista, ya desfasada en el tiempo. Si a una persona de clase media con AFP se le dice para comprar vacunas para su familia y donar una más, ningún peruano se va a oponer a eso", comentó.

Tras comentar que este miércoles tiene previsto reunirse con miembros de la embajada rusa para conversar sobre la vacuna hecha en este país, la cual no tiene registro en el Perú, el candidato señaló que "la vacuna Sinopharm no tiene certificación en ninguna parte del mundo". "El mundo no aprueba la vacuna Sinopharm", señaló.

