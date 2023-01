"Queremos volver": Peruana varada en Aruba pide a Cancillería una fecha para vuelo humanitario

Giovanna Pessagno y su esposo se encuentran varados en Aruba. | Fuente: Facebook: Giovana Pessagno

Giovana Pessagno, es una ciudadana peruana que viajó a Aruba junto a su esposo por turismo y fue sorprendida por el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19, ahora espera que Cancillería vea su caso y le informe sobre un vuelo de regreso desde ese ese país, debido a que tiene 6 meses y medio de embarazo.

En declaraciones a RPP Noticias, Pessagno sostuvo que desde el cierre de las fronteras ha tratado de contactar a Cancillería por todos los medios posibles, pero que no han recibido respuesta hasta el momento.

Su caso es de vulnerabilidad, pues aseguró que no podría costear un parto en ese país, por lo que pidió que se le brinden las garantías necesarias ante una eventual emergencia.

“El Consulado, la Embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería no nos dan una respuesta, solamente nos dicen que no hay nada programado, no sabemos para cuándo, vemos muy difícil que se programe un vuelo (…) Queremos volver, queremos que nos ayuden a volver”, dijo.

Sin respuestas

El contacto lo ha realizado a través del Consulado de Panamá, que tiene la jurisdicción de Aruba, debido a que Perú no tiene un Consulado en ese país. Además, dijo que en una de las comunicaciones planteó que uno de los vuelos que iban hacia República Dominicana los lleve junto a otros peruanos en situación de vulnerabilidad, pero hasta el momento no le han dado respuesta.

“Planteamos a lo que es Cancillería porque sabíamos que iban a haber vuelos desde República Dominicana y desde otros puntos del Caribe qué posibilidad había de que se gestionara alguna forma de que ese avión viniera acá porque yo soy un caso de vulnerabilidad, pero hay otros peruanos aquí, pero nunca se me contestó sobre esa opción tampoco”, comentó.

Pide garantías

Nuestra compatriota también dijo que actualmente permanece en un departamento pequeño, el cuál no saben hasta cuándo podrán costear. Además, sostuvo que no ha podido hacerse ningún chequeo porque en el hospital al que fue le dijeron que no se hacían responsables si sufría algún contagio.

“No he tenido al momento una emergencia, todo está bien, pero mi miedo es que pueda pasar algo así porque un embarazo es muy voluble y no saber qué hacer, o a dónde recurrir (…) Entonces si yo tengo una emergencia o me pasa algo no tengo ningún tipo de garantía, no me dan respuesta con el vuelo, pero tampoco si me pasa algo”, comentó.

En redes sociales la pareja indicó que debían volver a Perú el 19 de marzo.

