Las energías renovables son fuentes de energía limpias e inagotables. Tienen un potencial aprovechamiento en cualquier parte del mundo y no producen gases de efecto invernadero. En el Perú, solamente el 5.06% de la energía viene de este tipo de fuentes.

Según el Ministerio de Ambiente (Minam) y de acuerdo con cifras del Balance Nacional de Energía, en el Perú se liberan alrededor de 2550 toneladas por hora de carbono (CO2) debido al consumo de energía de combustibles fósiles. Es decir, energías no renovables.

El país depende de estas fuentes para producir energía eléctrica; los más utilizados son el petróleo y líquido de gas natural. Sin embargo, el desarrollo de energías limpias y renovables es imprescindible para combatir el cambio climático y mitigar su efecto en el medio ambiente.

La diferencia entre las energías no renovables y renovables es que las primeras contaminan por la emisión de gases y residuos. Asimismo, son limitadas y se agotan, al contrario de las renovables. Esta última es una fuente de energía natural. Las no renovables generan dependencia al no ser fuentes naturales.

Tipos de energía renovable

Energía solar: obtenida directamente del sol

Energía eólica: aprovecha la energía del viento mediante molinos o aerogeneradores.

Energía hidráulica: se produce energía con el agua

Energías marinas: se utiliza la fuerza del mar para obtener energía

Energía geotérmica: se puede obtener mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra

Energía de la biomasa:es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales

Posibilidad de energías renovables en el Perú

El Minam indicó que el Perú tiene gran potencial para producir energía de fuentes renovables. Explicó que diversas zonas pueden ser utilizadas para diferentes tipos de energía. La energía hidráulica puede ser utilizada en los andes, la eólica en la costa y la solar térmica de alta temperatura en todo el territorio – específicamente en los lugares más altos-.

Según el ránking RECAI 2018 elaborado por EY, Perú se posiciona como el quinto país latinoamericano más atractivo para invertir en energías renovables. Del 5.06% de energía que viene de fuentes renovables, el 42.97% es hidroeléctrica, luego eólica con un 40.42%, sigue biomasa con 11.62% y solar con 4.99%.

