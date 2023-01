El gobierno ha decretado el estado de emergencia y el toque de queda de 8 pm a 5 am.

#QuédateEnCasa es el hashtag utilizado en todo el Perú para promover la orden del gobierno de acatar el estado de emergencia que involucra el aislamiento social y el toque de queda de 8 pm a 5am. Sin embargo, ¿se entiende la urgencia de por qué debemos quedarnos en nuestros domicilios?

Se trata de disminuir al máximo los números de contagiados a corto plazo. Esto para evitar la saturación de los servicios de salud del país. Quedándonos en casa, evitamos que el virus se siga expandiendo.

El Presidente Martín Vizcarra lo explicó en una conferencia de prensa: “[data hasta el martes 17] Hay tres contagiados que están en estado delicado – que necesitan ventilación mecánica -. Entonces, si no fueran 117 contagiados, si no diez veces más, si fueran mil, ya no requeriríamos tres con ventilación, si no 30. Pero, si fueran 10 mil contagiados ya requeriríamos 300. Es por eso que queremos contener, porque a tres podemos verlos, a 30 podemos, a 300 ya rebasa la capacidad que tenemos en el sistema de salud para atender”.

El sistema de salud peruano no está en la capacidad de enfrentar una epidemia de ese nivel. “A nivel nacional, el 80% de hospitales de los niveles II y III tienen déficit de infraestructura”, mencionó el Dr. Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú.

A esto, se suma el déficit de camas en los hospitales, sobre todo camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En el programa de RPP, Cuidando tu salud, del Doctor Elmer Huerta; el doctor Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, explicó la situación de a nivel país.

Mencionó que hay únicamente 240 camas de UCI que cuentan con todo el equipamiento necesario y el personal humano. Aseguró que teniendo en cuenta la población de mayores de 65 años, en muy poco tiempo, cerca de 500 personas podrían necesitar atención de este nivel. Es decir, el sistema de salud ya colapsaría desde un inicio si no hay un plan de contingencia del contagio.

De acuerdo a las estadísticas, el 5% de los pacientes de Coronavirus tendrían que ser hospitalizados por la gravedad de su condición. Entonces, si el contagio no se controla en sus inicios, los sistemas de salud no podrían atender a quienes lo necesitan.

Durante la conferencia de prensa del Presidente Vizcarra, luego de explicar la necesidad de que todos se aíslen para evitar así un contagio masivo, exclamó: “ya ven por qué es la importancia de cumplir este aislamiento social. ¿Qué es el aislamiento social? Es simple, quédate en casa”.

De 80% a 85% de personas infectadas con el Covid-19 no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Del 10% al 15% tienen síntomas y necesitan ir al hospital, pero se encuentran controlados y sin ninguna emergencia. El 5% sí se puede complicar y necesitaría atención en UCI. Es por eso que la saturación de hospitales depende de todos nosotros, pues si no acatamos las medidas del estado de quedarnos en casa para no seguir propagando el contagio, el sistema de salud no podría actuar.

