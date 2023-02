El 91% de la población estudiantil, a nivel mundial, está siendo afectada por la propagación del nuevo coronavirus, según la Unesco.

La pandemia del nuevo coronavirus ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida, entre ellos la educación a nivel nacional. Para evitar que 8 millones de estudiantes pierdan el año escolar, el Ministerio de Educación dispuso que continúen con su educación de manera remota.

Así, el Minedu puso en marcha el programa “Aprendo en Casa” para que los escolares puedan estudiar a distancia. Este llega a los estudiantes por televisión, radio e internet. El ministro de este sector, Martín Benavides, aseguró que los dos primeros son los más usados dados los problemas de conectividad en el país.

Esta nueva forma de educación se ha implementado por necesidad. Pese a esto, lo avanzado en estos momentos no debería dejarse de lado una vez se regrese a la educación presencial, según mencionaron los especialistas.

Este es el caso de la inversión en el avance tecnológico. Este debe mantenerse, pues es un avance para la educación en general. “Sería un gran riesgo que una vez que se planee regresar a clases se deje de lado todo lo que se ha hecho hasta el momento”, explicó Laura Campos, de la organización Empresarios por la Educación.

Sin embargo, para que estos avances se mantengan durante el tiempo y no desaparezcan luego del Estado de Emergencia, los expertos concuerdan en que es necesario que se hagan profundos cambios en el sistema.

Ricardo Cuenca, investigador del Instituto Estudios Peruanos, mencionó la necesidad de acompañamiento y capacitación a los docentes. Diferenció a los docentes mayores que no están acostumbrados a la tecnología y a todos los otros docentes que se han acostumbrado a la educación tradicional con un vínculo presencial.

“Los profesores necesitan también un acompañamiento, una capacitación rápida, no solo en los mecanismos para usar la plataforma o un medio en particular, si no decirles que hay que flexibilizar nuestro propio concepto de enseñar. Esa doble compañía creo que es fundamental”, dijo Cuenca.

Además, se necesitan cambios en el aspecto político para que la educación a distancia pueda funcionar con continuidad. Campos explicó que los gobiernos regionales deben cumplir un papel fundamental.

“Tiene que haber un tema desde los gobiernos regionales, tanto a nivel económico como a nivel de empoderamiento de las direcciones regionales y las unidades de gestión local para que tengan claridad que la tecnología se debe instaurar como parte de los procesos de aprendizaje”, sostuvo.

Otro tema importante, es mejorar la cobertura a internet. Actualmente, el Estado tiene un gran reto frente a esto. Según data del INEI, a setiembre de 2019, solo el 33.7% de hogares tienen acceso a una computadora y el 39.3% acceso a internet.

