Lo que debía ser una exposición sobre el avance de la vacunación fue aprovechado por el presidente Sagasti para formular un cuestionamiento de fondo sobre las debilidades éticas del Perú: “¿Qué hemos hecho mal como país para ponerlo en una situación precaria?”. El cuestionamiento procede sin duda de la revelación de una larga lista de funcionarios y allegados que se han beneficiado indebidamente de inoculaciones a partir de dosis que no estaban acreditadas por la Autoridad Sanitaria, pero que manifiestamente representaron una tentación irresistible para los por entonces presidente, ministra de Salud y ministra de Relaciones Exteriores, entre muchos otros. Las explicaciones parciales y fuera de tiempo de Martín Vizcarra no han servido para desvirtuar una indignación que se ha expresado sobre todo en el Congreso. Necesitamos sin duda una comisión investigadora multipartidaria que establezca la verdad de los hechos y las sanciones que corresponden a quienes hayan violado las normas que garantizan a la vez la salud y la confianza ciudadana. Pero es una mala señal que esta comisión no esté integrada por congresistas del Partido Morado y de Somos Perú, que votaron contra la vacancia del ex presidente Vizcarra, tal y como fue propuesto durante los fogosos debates. Esa discriminación empaña la imparcialidad de la investigación y parece someterla a sesgos y objetivos políticos. El congresista de APP Napoleón Puño citó en el Pleno al ex-presidente francés Charles de Gaulle, quien habría dicho: “La política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos”. A él y a sus colegas les corresponde desmentir la verdad de esa cruel exhortación. Lo que queda claro es que la política requiere un consenso ético basado en principios simples, que vienen a la vez de la tradición precolombina y de nuestra herencia occidental. La base de ese consenso es usar la palabra para entendernos y no para mentir. En caso contrario, se aplica el cruel proverbio popular: “En la boca del mentiroso, hasta lo verdadero se hace dudoso”.

Actuar por la verdad consiste también en cumplir lo que se promete. La vacuna nos salvará a todos a mediano plazo, pero la urgencia es el oxígeno. De ahí la importancia de tener una visión clara de las razones por las que nos hallamos tan expuestos a “la precariedad”. No hay explicación que valga cuando un médico se ve impotente ante la demanda de una familia que le pide con angustia que ayude a respirar a un pariente que lucha entre la vida y la muerte. De la misma manera que ante la distribución secreta e irregular de la vacuna, merecemos también que se hagan todos los esfuerzos para proveer el más elemental de los recursos: el oxígeno. Los primeros pasos del nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte, permiten esperar que se mejorará la actitud ante el sector privado y que se pondrá fin al furor reglamentarista, que lejos de garantizar transparencia, lo que logra es matar las iniciativas empresariales e incluso las humanitarias.

Cada generación tiene que vivir su propia experiencia del entusiasmo y la decepción: lo que viene después depende de cada uno. Así lo evidencia el exministro de Salud Uriel García, de 98 años, quien ha concedido una aleccionadora entrevista al Comercio. Uriel García recuerda que el Perú fue el primer país sudamericano que erradicó la viruela, así como la malaria y la fiebre amarilla de las regiones costeñas. Fundador de Acción Popular, Uriel García afirma: “Fuimos el primer partido que postuló que no solo cuentan las industrias, como decía la derecha, ni la clase trabajadora, como decía la izquierda, sino que existe un Perú profundo que nadie veía… Aunque en este momento, Acción Popular es un partidito más”, concluye.

Las cosas como son

