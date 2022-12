Señaló que hay quienes preparan las condiciones para hablar de fraude. | Fuente: Foto: Andina

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó cualquier intento de desestabilizar el proceso de segunda elección presidencial del próximo 6 de junio y sostuvo que este organismo autónomo respetará de manera incontrovertible la voluntad popular como lo hizo en los comicios del 11 de abril.

Señaló que hay quienes están preparando las condiciones para hablar de un fraude electoral que "no ha existido, no existe ni existirá, porque el JNE actúa con transparencia". Al respecto, cuestionó que se trate de atacar la validez del proceso electoral, cuyo desarrollo ha sido auditado por organizaciones internacionales.

Asimismo, aclaró que, de acuerdo con la Ley Orgánica del JNE, no procede la renuncia del titular del JNE ni de ningún miembro del Pleno durante un proceso electoral. "Una renuncia a mi cargo como presidente no procede ni en este momento ni más adelante, porque no hay ninguna causal para que yo renuncie", señaló.

Señaló también que el JNE no puede excluir de un proceso electoral a las personas que no hayan sido condenadas por delito en primera instancia por lo menos. En el caso de los virtuales congresistas, explicó que no tenían condena en primera instancia por lo cual no podían ser excluidos.

"Cuando se pide tozudamente que retiremos o excluyemos a los que están procesados y no condenados no están pidiendo un imposible jurídico. El JNE no puede abusar de autoridad y excluir a quien no puede excluir", enfatizó.

En relación a los cuestionamientos contra su persona, Salas Arenas afirmó que no se puede ligar hechos ocurridos hace 40 años a su conducta como juez de la Corte Suprema. El magistrado dijo que hay la intención de "atacar al presidente y al JNE para cimentar y sostener la idea de un fraude".

Bancada Acción Popular pide su renuncia

La bancada de Acción Popular presentó una moción para exigir la "renuncia inmediata" del magistrado Jorge Luis Salas Arenas al cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a su calidad de miembro de este organismo electoral, por una serie de "firmes acusaciones" que ponen en tela de juicio su "pulcritud, independencia e idoneidad", así como la neutralidad en el marco de las elecciones generales 2021.

Asimismo, el documento exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial para que, en el marco de sus atribuciones, inicien las investigaciones correspondientes sobre los recientes hechos denunciados en medios de comunicación, principalmente a los cuestionamientos por la defensa que hizo en el pasado de personas acusadas por presunto terrorismo.

Sobre estas acusaciones, Jorge Luis Salas Arenas rechazó recientemente haber sido abogado defensor de terroristas, como se le acusó en un reportaje periodístico, durante su paso, hace 40 años, por la denominada Comisión Episcopal de Acción Social.

"Se trata de una manipulación de datos sobre sucesos acaecidos hace 40 años. Efectivamente fui contratado por la Comisión Episcopal de Acción Social para patrocinar en causas en que había reducción de derechos básicos, al punto que la Corte Interamericana señaló que esos procesos eran incorrectos, el Tribunal Constitucional del Perú anuló muchos de ellos

"Yo rechazo enérgicamente toda vinculación a cualquier forma de terrorismo, que existe el afán de desmerecer mi intervención con la finalidad de afectar la labor del Jurado Nacional de Elecciones y pretender sembrar dudas, fraudes, que no han existido, no existen ni existirán", agregó.

Este motivó originó que la bancada de Acción Popular vincule al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con posiciones extremistas y por lo tanto exigieron su renuncia. La moción para pedir su salida del organismo electoral quedó a consideración del Pleno de Parlamento.

