'El Estado tiene una deuda y esa deuda social, el Congreso la ha legitimizado en un debate amplio', afirmó Manuel Merino.

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, afirmó que se insistirá con la ejecución de la ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones, administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

"Si es necesario y la ley podrá ser observada, nosotros (el Congreso) tenemos que ir a la insistencia, seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional. Yo creo que le estamos demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, tenemos que administrar mejor el país", señaló.

Esto, a pesar que el último viernes, el primer ministro Walter Martos asistió al Congreso para reunirse con Manuel Merino para de advertir los riesgos de aprobar la fórmula del retiro de fondos del Sistema Nacional de Pensiones.

Como se recuerda, la madrugada del martes, el Congreso aprobó el texto sustitutorio que recayó en varios proyectos de ley de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Seguridad Social, así como de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Manuel Merino aseguró que la devolución de la ONP es un "derecho de justicia" de todos los peruanos y que, lamentablemente, no se convirtió en un fondo de pensiones.

"El Estado tiene una deuda y esa deuda social, el Congreso la ha legitimizado en un debate amplio donde hemos ido a un punto intermedio, porque había un proyecto que sobrepasaba los 20 mil millones, el proyecto que se ha aprobado llega aproximadamente a 12 mil millones, pero que definitivamente no es el total de la devolución que le corresponde", señaló.

Indicó que ante la posición del Estado al señalar que la ONP no cuenta con fondos para devolver el dinero aportado, porque es el que se destina a los jubilados, se "tendrá que hallar la fórmula".

"La ministra de Economía, por su propia boca dijo que en Reactiva 1 y 2 se va a repartir 60 mil millones de soles y se tiene planificado que se van a perder 15 mil millones que no van a ser devueltos en tres años, 5 mil millones por año. Es inconsecuente decir que no hay plata para darles a estas personas que han aportado, que le hicieron los descuentos y que nunca recibieron nada y que el Estado les diga no hay plata. Hacer el 'perro muerto', eso no puede ser", señaló Manuel Merino.

El presidente del Congreso hizo estas declaraciones en Piura, durante la semana de representación, en la cual verificó las instalaciones del hospital temporal y también recogió denuncias de los daminificados de El Niño Costero.

El Congreso aprobó la madrugada del martes la ley que permite la devolución de una UIT de los aportes a la ONP.

Merino de Lama también se pronunció respecto al fallo del Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional la suspensión del cobro de los peajes en el Perú debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Aseguró que los contratos en el Perú han sido "nefastos" y "trampeados" ya que en todo el mundo el cobro de peajes fue suspendido por el nuevo coronavirus y criticó que el TC se incluya en otras actividades que no le corresponden.

Finalmente, descartó que exista una rivalidad o enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ya que el Congreso está dispuesto a colaborar con la aprobación de leyes que favorezcan a los peruanos, como en el caso de la devolución de aportes de las AFP.

