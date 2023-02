Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | Fuente: Andina

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la solicitud de licencia institucional presentada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), aduciendo que “no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) dispuestas en la Ley Universitaria".

Con esta decisión, la UNICA —que opera desde 1970— se ha convertido en la primera universidad pública en no obtener la autorización de la Sunedu, que ha denegado 22 solicitudes de licenciamiento al mismo número de casas de estudio a lo largo del país. Cabe resaltar que la UNICA cuenta actualmente con cuatro locales en Ica; tres filiales en Chincha, Nazca y Pisco; y 19 400 estudiantes, 897 docentes y 99 programas de estudio en vigencia.

Pero, ¿cuáles son los principales incumplimientos de la casa de estudios que llevaron a la Sunedu a denegarle la licencia institucional? De acuerdo con el Ministerio de Educación, la UNICA no logró demostrar el cumplimiento de ocho condiciones que se le exigían y que serán detalladas a continuación.

1. El Minedu asegura que la UNICA no presentó información completa de sus planes de estudios, que en varios casos no precisan la modalidad de estudios, el grado académico que otorgan ni el título profesional a alcanzar. Además, el centro de estudios no señalaría perfil del graduado y carece de malla curricular.

2. Los procesos de admisión de la universidad iqueña no contaban con información sistematizada y actualizada sobre sus procesos de admisión.

3. Uno de los locales de la sede Ica presenta espacios modificados, que no se ajustan al Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a los espacios de circulación, rutas de evaluación y ventilación adecuada. Otro punto a resaltar es que la casa de estudios no pudo garantizar la sostenibilidad del servicio de agua para su sede principal.

4. La universidad en cuestión no cuenta con un Plan de Seguridad y tampoco pudo garantizar la sostenibilidad de los estándares de seguridad propuestos.

5. La Sunedu afirma que la universidad no cuenta con espacios adecuados para el acopio de desechos peligrosos, y que no ha realizado las gestiones necesarias para el traslado y disposición final de residuos biocontaminados y de Aparatos Eléctricos Electrónicos.

6. Se identificó la ausencia de laboratorios y talleres requeridos según la oferta y evidenció la falta de ocho laboratorios y talleres correspondientes a las carreras de Agronomía, Ingeniería Civil y Obstetricia, que además no poseían el equipamiento y mobiliaria adecuados.

7. El centro de estudios demostró no contar con una política de investigación definida y presentó dificultades en lo que respecta a desarrollar estrategias que fomenten la investigación en cualquiera de sus facultades. “Para el 2019, de los 158 proyectos declarados, el 42% no se vinculaba a ninguna línea de investigación vigente al momento de su aprobación”, explicó el Minedu.

8. La UNICA no posee una regulación adecuada para los procesos de selección y evaluación al personal docente. Además, su Plan de Capacitación 2019 no permite medir la efectividad de su ejecución, debido a que no cuenta con metas, indicadores ni criterios de medición.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la UNICA no ha podido garantizar la disponibilidad del servicio de salud en todas sus sedes; no destina un presupuesto determinado para la Oficina de Bienestar Universitario y tampoco ha probado contar con un servicio psicopedagógico permanente en los locales de su sede principal.

Otro de los señalamientos es que no ofrece el mínimo de tres disciplinas deportivas, ya que no cuenta con instructores para los talleres. En cuanto a los servicios culturales, el centro de estudios no pudo probar que existan en todas sus filiales.

MECANISMOS DE INSERCIÓN LABORAL

Según información proporcionada por el Minedu, los mecanismos de medición e inserción laboral son deficientes. Además, no todas las facultades cuentan con un personal asignado para el seguimiento al egresado y los convenios solo benefician al 30% de facultades.

La Bolsa de Trabajo Universitaria también presenta deficiencias: desde enero del 2018 a octubre del 2019, un solo estudiante de 91 318 ha logrado beneficiarse con una oferta laboral proporcionada por dicho sistema.

LA UNICA SE PRONUNCIA

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica señala que, a partir de la decisión dispuesta por la Sunedu, se activa el Decreto Supremo N°016-2019 que contempla: en primer lugar, la elaboración y aprobación de un Plan de Emergencia (de máximo un año) que permitirá el cumplimiendo de las condiciones básicas de calidad. En segundo lugar, se designará una Comisión Técnica dirigida por el Ministerio de Educación como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad universitaria.

Te sugerimos leer