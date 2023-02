Las personas deberán acercarse al centro de vacunación más cercano a su domicilio. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el proceso de vacunación contra la COVID-19 de personas con síndrome de Down mayores de 18 años empezará el martes 11 de mayo, entre 7 a.m. y 4 p.m., en todos los centros de vacunación habilitados a nivel nacional.

Las personas deberán acercarse al centro de vacunación más cercano a su domicilio portando su Documento Nacional de Identidad y cumpliendo con el seguimiento de las medidas de prevención como evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico y utilizar doble mascarilla y protector facial.

El Ministerio de Salud destacó el avance del proceso de vacunación y adelantó que en los próximos días se informará la programación para la vacunación de otros grupos de personas vulnerables a la COVID-19 priorizados.

¿Por qué son más susceptibles a la COVID-19?

El consejero médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, conversó con el médico intensivista del Hospital Dos de Mayo y expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, sobre las personas con síndrome de down, quienes serán vacunadas a partir de este martes.

Se estima que se vacunará a aproximadamente 10 mil personas con esta condición, ya que según un estudio reciente, aquellas que son mayores de 40 años tienen tres veces más mortalidad que quienes no presentan esta condición. La principal causa de muerte suele ser la neumonía.

El médico explicó que, durante la pandemia, se ha identificado a los pacientes que pueden tener un compromiso inmunológico o una respuesta tardía a la infección de la COVID-19. En un inicio, se consideró a los diabéticos, a las personas hipertensas y a los obesos, sin embargo, conforme ha ido pasado el tiempo se ha identificado a otros pacientes que tienen facilidad para desarrollar una infección grave. Este es el caso de las personas con síndrome de down.

"Su sistema inmunológico tiene una respuesta tardía o muy lenta ante la presencia del virus y desencadena lo que llamamos una tormenta de citoquinas, que es lo que va a complicar el pulmón", explica el especialista.

"Hemos visto que las personas con síndrome de down tienen una facilidad tremenda para hacer una infección grave. Es una condición que arrastra problemas de orden congénito, problemas en el sistema respiratorio y cardíaco. La COVID-19 puede hacer mucho daño", agregó y descartó que la vacuna genere reacciones adversas en este grupo de personas.

El presidente de la Asociación Peruana de Síndrome de Down, Pablo Gómez, indicó que este grupo de personas podrá acercarse desde mañana con su documento de identidad a cualquier centro de vacunación.

"Como no hay un registro previo, las personas pueden acercarse y vacunarse con su DNI, porque la COVID-19 puede afectar de manera muy severa a las personas con síndrome de down, sobre todo a los que tienen más de 30 años. El impacto es similar a una persona que no tiene síndrome de down y que tiene 70 u 80 años", explicó.

