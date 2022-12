Las carreteras son un bien público que puede ser administrado por privados. | Fuente: Andina

Conforme se acerca la realidad en la cual algunos de nosotros nos vamos a poder vacunar, se ha retomado la discusión con respecto a si el sector privado debe participar en el proceso de la vacunación de la población. En esta discusión se ha considerado nombrar a las vacunas bienes públicos.

Cuando hablamos de bienes públicos estamos refiriéndonos a algo que cumple con dos características. La primera es que no debe tener rivalidad. Esto quiere decir que, si lo usan quince personas, una decimosexta persona puede usarlo sin problema. Por ejemplo, en un parque. Puede haber nueve familias disfrutando del parque y si entra una décima sin que una de las primeras nueve tenga que irse. Otro ejemplo es la señal de transmisión de radio.

El segundo requisito es que no debe ser excluyente. Eso quiere decir que cualquiera pueda usarlo, que no se le puede impedir su uso a una persona en particular por cualquier razón. En el caso del parque, cualquiera puede entrar al parque. En el caso de la señal por radio, cualquiera con un aparato receptor puede escuchar cualquier señal de FM o de AM. No se puede excluir.

Por definición, un bien público se podría decir que es de todos. Pero ¿quiere eso decir que lo tiene que manejar el Estado? No necesariamente. Por ejemplo, la infraestructura vial. Son un bien público, porque la podemos usar todos sin distinción alguna y el que yo la use más no le impide a otro que la use. Alguna vez era construida por el Estado y mantenida por el Estado. Hoy en día se concursa los contratos de la construcción de algunos tramos y luego se licita su mantenimiento.

Para eso hay distintas fórmulas que se pueden aplicar, pero al final de todo, el que la termina construyendo y luego manteniendo es una empresa privada supervisada por el Estado. Es un modelo que puede representar problemas o corrupción, pero es mejor que la alternativa.

