Máncora no estará habilitado para bañistas en estas fiestas de fin de año. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde del distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura, José Ramírez, pidió al gobierno central que decrete una inmovilización para las fiestas de fin de año en este balneario, con el fin de prevenir el incremento de contagios por el nuevo coronavirus.

La autoridad dijo que ahora llegan entre 300 y 500 personas al balneario, pero esta cifra crece en los últimos días de diciembre debido a las fiestas de fin de año, lo cual podría representar un foco de riesgo para la enfermedad.

“Lo que se pide es una inmovilización regional o total o nacional, para que no pueda viajar la gente a las playas. Pedimos que sea en esos días de 31 y 1 de enero, porque se trata de un destino turístico muy visitado por turistas locales y nacionales a fin de año”, expresó.

Ramirez se mostró en desacuerdo con la inmovilización de transporte particular los días 31 de diciembre y 1 de enero, porque eso generaría una sobrecarga del transporte interprovincial púbico que en esas fechas suele trasladar a cientos de familias que reciben el año en la playa.

“Simplemente se ha inmovilizado a vehículos particulares, cosa que no estamos de acuerdo. Lo que queremos que se inmovilice es el transporte interprovincial de buses que nos trae mucho personal”, agregó.

"Tenemos solo 15 pruebas moleculares"

El alcalde dijo que Máncora no representa un punto caliente, porque hace un mes no registra fallecidos por la COVID-19 y en la actualidad se viene dando seguimiento a diez casos que se encuentran estables. Sin embargo, enfatizó que los servicios de salud son deficientes para atender un posible incremento de contagios o internamientos.

“A mí me parece una irresponsabilidad decir que Máncora es un punto de contagio. No digo que no tenemos casos, porque estamos haciendo seguimiento a 10 casos y hemos hecho otras cuatro referencias a hospitales de Sullana y Tumbes. Lo que sí nos preocupa es la capacidad de respuesta que tiene el estado en la región. Tenemos solo 15 pruebas moleculares, que no sirven de mucho. Pero no es un punto caliente, no hay problema de rebrote masivo”, agregó.

Remarcó que en este tiempo se han cumplido las medidas de prevención y salubridad para proteger a los bañistas que han llegado a la playa.

“Hemos venido incrementando nuestros protocolos de seguridad, aforo de playas, toma de temperatura, lavado de manos desde el inicio de la pandemia. Junto a la policía, serenazgo, policial municipal, personal de fiscalización, para que se lleve adelante el tema de la fiscalización de playa y restaurantes”, anotó.

Finalmente, pidió a las autoridades regionales y del sector salud reforzar los niveles de atención en hospitales.

