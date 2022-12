| Fuente: Andina

La exministra de Salud Pilar Mazzetti emitió un pronunciamiento la noche de este lunes, luego de que se conociera que recibió la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm al margen de los ensayos clínicos que se realizaron en el país.

En su carta, Mazzetti indica que se inoculó el pasado 12 de enero "fuera del ensayo clínico para la vacuna Sinopharm y con las dosis aún disponibles para vacunación del personal vinculado al referido ensayo".

Informó de esto al presidente de la República, Francisco Sagasti, y a la jefa del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, recién hoy por la tarde.

"Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante mucho meses. Sin embargo, la segunda se ha presentado con un incremento muy rápido, que superó todas las previsiones y he visto cómo el presonal y funcionarios del Minsa han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida".

"Cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre".

Asimismo, la exministra asegura no haber tenido conocimiento de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra y su esposa como parte del ensayo clínico o bajo otro contexto. Afirma que tomó conocimiento de la vacunación de ellos y otros funcionarios a través de los viceministros del Ministerio de Salud.

"El peor error de mi vida"

Mazzetti reflexiona que la función pública es un trabajo arduo que "nos obliga a dejar de lado muchos aspectos de nuestra vida personal, que implica una preparación muchas veces a cargo de uno mismo y un trabajo persistente".

"Nada nos prepara para trabajar en una pandemia sin reglas de juego, en incertidumbre y sin un marco de control adaptado a una emergencia".

La exfuncionaria además hace un llamado para que al margen de su comportamiento, "el apoyo a la administración pública no debe perderse, especialmente en el contexto actual".

"No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar su confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida", finaliza.

