Ollanta Humala, candidato presidencial del Partido Nacionalista.

El exmandatario Ollanta Humala, quien postula por tercera vez a la Presidencia de la República, refirió que él no afronta ningún proceso por actos de su gobierno (2011-2016).

“Yo no tengo ningún proceso por la gestión de gobierno, esto [la investigación por el Caso Odebrecht] es por aportes de campaña”. (Martes 19 de diciembre de 2021 en “Noticias a las 10”, de Canal N).

Esta afirmación es falsa

En setiembre último, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso iniciar una investigación preliminar en contra del exmandatario por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita por la licitación del Gasoducto Sur, que obtuvo un consorcio liderado por Odebrecht en su administración.Según refiere Ávalos en su resolución, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Comercio, Humala habría liderado conjuntamente con su esposa, Nadine Heredia, una organización instalada en el Ejecutivo durante su mandato. “(La) finalidad ilícita habría sido la comisión de delitos contra la administración pública al favorecer y beneficiar a terceros en perjuicio de los intereses del Estado, en el marco de las contrataciones públicas; y se advertiría un favorecimiento ilegal y reiterado durante la gestión de su gobierno a favor del consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A, conformado por Odebrecht”, dijo.

La fiscal de la Nación precisó que a Humala Tasso se le imputa que, desde el “inicio de su gobierno”, tuvo un presunto acuerdo colusorio con Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Simoes Barata, para “favorecerles” en la licitación valorizada en más de US$7.000 millones. Y en febrero de 2020, el fiscal Germán Juárez Atoche —integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público— elevó el Informe N°1-2020, de 138 páginas, en el que le pide a Ávalos revisar la situación del exmandatario, a quien diferentes aspirantes a colaboradores eficaces señalan como parte del “club de la construcción”.

Juárez Atoche consideró que Humala y Heredia tomaron conocimiento de esta organización criminal, de la cual se habrían beneficiado económicamente, al permitir que sus “actividades corruptas continuarán”. Agrega que desde el gobierno dejaron operar a las empresas integrantes del club y, a la par, mantuvieron el presupuesto asignado al MTC para las carreteras.

Por ello, según el Ministerio Público, habrían recibido sobornos que oscilan entre los US$16 millones y US$18 millones. Este dinero se habría repartido entre Humala Tasso, José Paredes y Carlos Paredes (exministro de Transportes y Comunicaciones).

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza, candidato del Partido Nacionalista al Congreso, dijo a Perú Check que Humala Tasso no considera la pesquisa abierta por Ávalos porque esta es solo preliminar. “La fiscal de la Nación lo que ha hecho es abrir una investigación preliminar, que propiamente no supone una imputación. Aquí no hay una investigación que haya sido formalizada”, acotó.

Pese a esta afirmación, el abogado penalista Carlos Caro, en diálogo con Perú Check, afirmó que "una investigación preliminar es un proceso penal". En ese sentido refirió que "según el nuevo Código Procesal Penal, que rige en este caso, el proceso penal empieza desde la etapa preliminar. Es algo que ya está claro en la jurisprudencia".

Fact-checking elaborado por Sebastian Ortiz Martínez del diario El Comercio.

