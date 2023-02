El premier aseguró que dialogará con todas las fuerzas políticas del Congreso. | Fuente: Andina

Esta mañana, en el programa Ampliación de Noticias, el flamante primer ministro, Pedro Cateriano, se pronunció acerca de su rol en el diálogo del Ejecutivo con el parlamento, y aseguró que el nuevo gabinete ministerial está en la obligación de dialogar con las diversas fuerzas políticas para “tener una transición democrática ordenada".

“Dentro de lo que va a ser el diálogo con el parlamento, el nuevo gabinete va a estar obligado a concurrir con mayor frecuencia al congreso (…) Tengo la obligación de dialogar, no puedo cerrar las puertas a ninguna agrupación política”, señaló en comunicación con RPP Noticias.

El premier aseguró que ya se ha reunido con los líderes de APP, el Partido Morado, Julio Guzmán, y Acción Popular. Este fin de semana, indicó, se reunirá también con las otras fuerzas políticas del parlamento, entre ellas el FREPAP, UPP y Fuerza Popular.

“Tengo la plena disposición. Ayer saludé el mensaje de la señora Keiko Fujimori, eso no quiere decir que claudique en mis principios democráticos (…) ni que me acomode políticamente. En Fuerza Popular mi mensaje no ha sido recibido de igual forma. Martha Chávez no lo ha recibido de la mejor forma”, dijo y agregó que si bien fomentará el diálogo, no puede forzarlo debido a que hay sectores “radicales” que se oponen a él.

La pandemia como prioridad

Asimismo, Cateriano señaló que la prioridad actual del gobierno de Martín Vizcarra es garantizar elecciones libres y democráticas y controlar la pandemia del nuevo coronavirus en el país, enfermedad que le ha costado la vida a más de 12 mil personas hasta la fecha.

“La pandemia constituye la prioridad y la urgencia. (…) Esta nueva normalidad no significa que hayamos superado el problema de la pandemia. Hay que continuar con el uso de la mascarilla”, acotó.

Crédito estudiantil

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que se encuentran trabajando en un crédito estudiantil que busca evitar la deserción escolar y universitaria. “Hay que proteger y cautelar a la clase media”, precisó.

Asimismo, el premier fue consultado sobre las críticas que recibió ayer por haber formado parte del gabinete ministerial del expresidente Ollanta Humala, investigado por sus vínculos con la constructora brasileña, Odebrecht.

“Yo respondo por mis actos, que la gente me juzgue por lo que voy a hacer desde este momento. No reniego de mi pasado pero mantengo mi independencia política”, dijo al respecto.

Finalmente, al ser consultado sobre la citación del Congreso de la República al cuñado de Martín Vizcarra, quien contrató con el Estado en varias oportunidades, Cateriano opinó que no existe una acusación con sustento jurídico en contra del mandatario.

“Hay intervenciones en curso. El gobierno no va a intervenir. (…) Todo ataque afecta en política, pero hay que comprender que estamos en una situación de emergencia y ese es uno de los motivos principales que urgen para tener un diálogo con el Congreso”, añadió.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Pedro Cateriano habla sobre el diálogo del Ejecutivo con el Congreso y sobre las prioridades del nuevo gabinete. | Fuente: Andina

