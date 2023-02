Expectativa por encuentro entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

El jefe de Plan de Gobierno y virtual electo candidato al Congreso por Fuerza Popular, Hernando Guerra García, confirmó que la candidata Keiko Fujimori mantiene su intención de debatir con Pedro Castillo, pese a que -lamentó- no se haya podido discutir "los términos" del debate.

"Lo aceptamos (condiciones del debate) porque el pueblo quiere escuchar las propuestas. Van a ser sobre los temas que ellos han fijado, en los tiempos que ellos han fijado y con los moderadores que ellos han fijado. Nos sentimos con el ánimo al tope y nos sentimos entusiasmados de estar acá en Chota", indicó.

"Nosotros estamos acá, aceptamos el debate, aceptamos los términos que no hemos negociado; pero no queremos que se nos diga que por esa razón no participamos. Estamos acá para participar en el debate. La hora es la misma que se ha fijado (1 de la tarde), no tendría por qué postergarse", agregó.

Según detalló, los temas definidos por Perú Libre para el debate son: economía (reactivación económica), salud, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y educación. Cada intervención será de cinco minutos para cada candidato, sin derecho a réplica y será moderado por dos periodistas locales. No se permitirá preguntas de la prensa.

En declaraciones a la prensa desde Chota, Cajamarca, el coordinador de la campaña de Keiko Fujimori dijo esperar que el aforo permita contar con la presencia de los ronderos de la zona, pese a las dudas que todavía existen sobre la logística de este evento. No obstante, precisó que esto dependerá de la evaluación técnica de la Policía.

"Esto es el tema de quién puede estar en la plaza. Los señores ronderos que iban a tener su reunión acá -reunión que se conocía de antemano- van a ver (la posibilidad) de reunirse en otro sitio y van a ver también estar presentes acá, que me parece correcto, mas aún si tenían un evento nacional", resaltó.

