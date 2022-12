Concurso Perú Vs. Colombia | Fuente: RPP

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: GANA 02 CAMISETAS OFICIALES DE LA SELECCIÓNÁmbito que abarca la promoción: NACIONAL Duración de la promoción: 1 díaFecha de inicio: 03 de junio del 2021Fecha de finalización: 03 de junio del 2021Número de sorteos: 1 sorteoFechas y hora de los sorteos: jueves 03 de junio 2021 Entre las 21:00 y 23:00 horas

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán ingresar con el #BlanquirojaxRPP al https://twitter.com/RPPDeportes y enviar la frase clave que anunciaremos durante la transmisión del partido de fútbol Perú vs. Colombia programado para el jueves 03 de junio del presente, en el horario de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. por la señal de RPP Noticias radio a nivel nacional.Todos los participantes inscritos que cumplan con los requisitos antes indicados, serán ingresados a un formato en Excel, para que de manera aleatoria, se elija al ganador aplicando la siguiente fórmula en dicho cuadro: =ALEATORIO.ENTRE(X;Y). Los ganadores serán anunciados al finalizar la transmisión del partido de fútbol Perú vs. Colombia.El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con el ganador para coordinar la entrega del premio.

Datos de los premios

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES1. Solo podrán participar personas mayores de edad.2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú. 3. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez. 4. GRUPORPP deja constancia que los productos antes señalados se entregaran a cada ganador cumpliendo con todos los protocolos y lineamientos dictados por el Ministerio de Salud a causa del COVID-19 en el Perú.5. GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado o anunciado la relación de ganadores por RPP Noticias, para establecer la fecha de entrega del premio en su domicilio. En caso que los ganadores sean de provincia GRUPORPP asumirá el costo del envío del premio al domicilio de los ganadores.6. Los premios serán entregados en casa del ganador, dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de mencionar el nombre del ganador. 7. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa. GRUPORPP deja constancia que los productos antes señalados se encuentran en perfectas condiciones, por lo que una vez hecha la entrega a cada ganador, GRUPORPP no será responsable del funcionamiento o deterioró de los productos. 8. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador. Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente. De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

