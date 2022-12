José Muñoz, padre del fallecido, llegó al centro de Salud de Chao para ver el cuerpo de su hijo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

José Antonio Muñoz, padre del joven de 19 años que falleció durante la protesta de trabajadores agrarios en Virú, dijo a RPP Noticias que se encuentra indignado por lo que ocurrió con su hijo y pidió justicia.

“Quiero hacer un pedido de justicia para mi hijo, por lo que pasó. Según videos que tenemos, la Policía se mete a disparar de frente a quienes estamos marchando”, indicó.

Muñoz señaló que hasta el momento no le brindan información ni le han permitido ver el cuerpo de su hijo quien estaba a punto de convertirse en papá, pues su pareja tenía 4 meses de gestación.

“Estoy indignado, la verdad… no me dejan verlo hasta ahora. Yo quiero ver el cadáver de mi hijo. Yo quería conversar con el doctor a cargo, pero no me dicen nada. Quiero verlo, es mi familiar”, manifestó.

El cuerpo de Jorge Muñoz Jiménez permanece en el Centro de Salud del Puente Chao, a la espera de la necropsia de ley.

Según versión del establecimiento de salud, el joven presenta una herida de bala presuntamente de un perdigón y que llegó sin signos vitales por lo que solo confirmaron su deceso.

José Muñoz comentó que su hijo trabajaba en una empresa agroindustrial; sin embargo, por baja de temporada estaba laborando en construcción hasta una nueva convocatoria.

Hasta el centro de salud llegaron manifestantes agroindustriales para exigir la entrega del cuerpo a sus familiares.

