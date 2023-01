Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, llevará el caso a instancias internacionales: "Veo aquí mucha burocracia"

Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron durante las protestas del pasado 14 de noviembre por la crisis política. | Fuente: Andina

Este 14 de enero se cumplen dos meses de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que recibieron impacto de perdigones de plomo durante las protestas ocurridas el pasado noviembre, en medio de la crisis política generada tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Pacha Sotelo, hermano de Inti, expresó que las investigaciones van muy lentas y que, por ello, acudirán a instancias internacionales como la Corte IDH ya que en el país aún la Fiscalía no establece una acusación formal pese a las pruebas presentadas.

"Hemos hecho un informe para pedir una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos porque al no ver que tenemos apoyo, recurriremos a instancias internacionales", dijo Pacha para Encendidos.

Asimismo, expresó que hay "mucha burocracia" pues tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior no avanza con las investigaciones. "Me he dado cuienta de lo que vivimos. Hay muchas cosas como pidiendo papeles, la condición socioeconómica. Es lamentable que se tengan que hacer así las cosas", dijo.

Pacha solicitó además al presidente Francisco Sagasti hacerse cargo también y que, si bien entiende que el país tiene otros problemas, también es en parte su responsabilidad. "Tiene responsabilidad al cargo y solicito y exijo que como han pasado ya dos meses, hay que hablar con hechos que es más importante que hablar bonito", señaló.

