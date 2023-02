Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. | Fuente: Foto: Andina

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, lamentó que este martes el Pleno de este organismo rechazara por mayoría la demanda de amparo presentada por el economista Óscar Ugarteche contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que se reconozca en su documento de identidad el matrimonio civil que contrajo con un ciudadano mexicano.

"Desde ya he manifestado y manifestaré mi abierta discrepancia con este pronunciamiento, pero igual es un pronunciamiento que hay que acatar porque ha sido asumido por la mayoría del Tribunal Constitucional", señaló en entrevista con RPP Noticias.

"Nosotros somos un Estado laico y uno cuando es juez tiene que apartarse de esas creencias. Yo creo en Dios, pero al momento de votar no estoy pensando en mi mirada ideológica, en mi mirada religiosa, en mi mirada de la vida. Yo estoy mirando el caso a la luz de los principios básicos y uno es que todos somos iguales ante la ley", añadió.

Ledesma consideró que, si bien la Constitución promueve el matrimonio, "en ningún extremo del artículo 4 dice que debe ser entre un hombre y una mujer; más bien lo que hace es dejar que por ley que el legislador desarrolle este matrimonio, sus formas, la causa de separación y su disolución". "Ese es el tema que tiene que hacer el legislador", apuntó.

En ese sentido, Ledesma cuestionó que estos magistrados señalen que el Código Civil establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. No obstante, aclaró que la Constitución está por encima y no al revés, como sugieren estos magistrados. "A nivel Constitucional no hay esa restricción", señaló.

La magistrada explicó que la Constitución únicamente se refiere a una unión entre el hombre y la mujer cuando se refiere a los casos de concubinatos "para proteger el tema patrimonial". Sin embargo, insistió en que en la demanda evaluada esta mañana no se refiere a uniones de hecho, sino a la figura del matrimonio.

"Que vean el artículo cuarto y vean en qué parte de la Constitución dice que el matrimonio la unión es hombre-mujer; más bien es la tarea que se le ha dejado al legislador, quien tendrá que hacer toda esta regulación (…) Tener una posición basada en el Código Civil tendría una discriminación por opción sexual", mencionó.

Finalmente, Ledesma estimó que, en caso el economista Óscar Ugarteche acuda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ha adelantado, este Tribunal podría revisar su caso y darle la razón en base a sentencias anteriores. De esta manera, la magistrada señaló que esta decisión sentaría un precedente en la justicia peruana.

"Como el procedimiento le da esta posibilidad de que pueda ir a la Corte, yo sí veo con optimismo que la Corte le pueda amparar su pedido, en atención de los procedimientos que ya se han dado. Yo estoy casi segura y veo con mucho optimismo que la Corte Interamericana le va a dar la razón", señaló.

Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados

Te sugerimos leer