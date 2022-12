Espinosa-Saldaña sobre demanda por ONP: "Si el Congreso contesta el último día, se puede extender hasta enero"

Eloy Espinoza, magistrado del TC. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña hizo un llamado al Congreso de la República a que conteste "antes del plazo" la demanda de inconstitucionalidad que presentará en Poder Ejecutivo sobre la devolución de aportes de la ONP a fin de no dilatar este procedimiento.

"Tenemos que tener los elementos de las dos partes para poder resolver. No puede ser que al día 10 porque no respondió el Congreso y hay preocupación de la gente contestamos. En ese caso incurriríamos en prevaricato y vamos preso todos los magistrados. Si el Congreso contesta el último día, tomando en cuenta que hay feriados, esto se puede extender tranquilamente hasta bien entrado enero y ahí recién cuando tenemos la contestación convocamos a la audiencia", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el magistrado señaló que este organismo no puede revisar la demanda sobre la devolución de aportes de la ONP hasta que el Gobierno presente una demanda. Además, aclaró que no tienen competencia en los detalles necesarios para cumplir con la ley que permitirá a los afiliados acceder hasta S/4,300 de sus aportes.

Asimismo, Espinosa-Saldaña reconoció que si el Ejecutivo decide presentar la demanda este jueves "vendría muy bien" ya que ese día el Tribunal Constitucional tiene sesión del Pleno en la que se podría definir al ponente de este caso. En ese sentido, destacó que los miembros de este organismo "tienen la intención de darle la primera prioridad a este caso".

El magistrado explicó que este organismo no determina los plazos; no obstante, reiteró que "pueden mirar rápido la demanda y si no tiene ningún defecto rápido pasársela al demandado, que es al Congreso". Tras esto -explicó- el Parlamento tiene hasta 30 días hábiles para contestar y dentro del cual este organismo "no puede hacer nada".

"En este proceso no hay medidas cautelares, unas decisiones que podamos tomar mientras tanto. Acá, como estamos viendo la norma en sí, no hay medidas cautelares. Nosotros tenemos que esperar a que el Congreso conteste. Si espera hasta el último día no lo podemos evitar. Convocamos a una audiencia y podemos sacar los casos de inmediato", precisó.

NUESTROS PODCAST

“Perú será libre con paciencia y sin precipitación” - Las cosas como son

Cada generación tiene que vérselas con las dificultades de siempre que regresan bajo nuevas modalidades o con justificaciones ideológicas diferentes: el caudillismo, el sometimiento del Estado a intereses privados, la corrupción, la inercia de la desigualdad, la tentación de la violencia.

Te sugerimos leer