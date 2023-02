Tania Pariona renuncia a Nuevo Perú. | Fuente: Congreso

Tania Pariona se convirtió este viernes en la quinta excongresista en renunciar al movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, tras la alianza electoral con los partidos Perú Libre, dirigido por Vladimir Cerrón, y Juntos por el Perú, de Yehude Simon.

"Me mantengo firme en la necesidad de no dar cabida a la corrupción, ni a la misoginia, homofobia y xenofobia. Es todo lo que no quiero de una izquierda", escribió en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, agregó: "No siento coherente sustentar lo que resulte contrario a ello, cuando en nuestro país se violan los derechos humanos y se matan a las mujeres todos los días por creencias y prácticas machistas inoculadas en la sociedad, nuestro deber tendría que ser trabajar para enfrentarlas y erradicarlas".

La exparlamentaria reafirmo la carta que suscribió con más de 80 personas mostrando su desacuerdo con la alianza que, dijo, "lamentablemente no fue tomada en cuenta en el Consejo Nacional del Nuevo Perú".

"Es importante la unidad de la izquierda, es lo que más quisiera, pero unidad entreverada con un personaje que tiene sentencia por corrupción NO", señaló en referencia al sentenciado gobernador de Junín.

En vísperas, sus excolegas Marisa Glave e Indira Huilca renunciaron a la agrupación política liderada por Verónika Mendoza, luego de confirmarse la alianza electoral. Antes lo hicieron Richard Arce y Horacio Zeballos.

