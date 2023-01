Modo de uso- Si no hay agua y jabón disponibles, puede utilizar alcohol en gel con las manos secas, sin polvo y que no estén visiblemente sucias.- Coloque un poco de gel o solución y extienda el producto para impregnar la superficie de las manos en su totalidad.- No lo utilice simultáneamente con jabón u otro antiséptico ya que puede presentarse antagonismo o inactivación.- Tampoco use papel o talla para secar el alcohol en gel o la solución hidroalcohólica.

- Evite aplicar en zonas sensibles o dañadas de la piel, mucosas o heridas abiertas.- No se frote los ojos, nariz o boca. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua durante 15 minutos.