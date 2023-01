Vladimir Cerrón respondió a críticas tras su viaje a Venezuela. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libertario, Vladimir Cerrón Rojas, respondió este jueves a los cuestionamientos en su contra tras el viaje que realizó a Venezuela por un certamen en el que participó el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

"Cuando uno viaja al extranjero y regresa a su país, se da cuenta de las cosas que nos hacen falta", señaló en declaraciones a la prensa en la región de la que es gobernador.

"El que no sale afuera siempre vive ciego, y no sabe ni de las potencialidades que tiene a su costado ni de los errores que hace. Es imprescindible salir afuera y más aún si uno va a conducir una sociedad, por tanto, no se puede amilanar a las críticas que lo hace cierto sector con cierto interés político", agregó.

Cuando le preguntaron por qué asistió como representante de Junín y no como una persona común, Cerrón respondió: "Se dan los tiempos y las circunstancias no como nosotros lo querramos, sino como las condiciones se dan".

El viaje

El Consejo Regional de Junín aprobó el viaje de Cerrón a Caracas entre el 5 y 9 de junio. "El Consejo Regional es la máxima autoridad y ellos definen si viajo o no, yo no viajo porque quiero", respondió este jueves ante las críticas.

En redes sociales, Cerrón había explicado que su presencia en Venezuela respondía, entre otras razones, a la "solidaridad con un país amenazado con una intervención militar por Estados Unidos”.

Por su parte, la presidencia venezolana difundió una imagen en la que se observa a Cerrón saludando sonriente a Nicolás Maduro, quien agradeció en su cuenta de Twitter a las personas que acudieron al encuentro político.

"Agradezco a los más de 100 líderes y lideresas de 20 países, por su Declaración de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. Con humildad asumimos el papel histórico de resistir, con dignidad, los embates del imperio de los EE.UU. en contra los pueblos libres del continente", apuntó.

