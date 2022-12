Sereno de Municipalidad de Lima fue denunciado por golpear a vendedora ambulante | Fuente: Andina

Victoria Dávila, una mujer que trabaja como vendedora ambulante entre los jirones Paruro y Huanta, en el Cercado de Lima, denunció que un sereno que la agredió físicamente fue puesto en libertad, pese a las pruebas presentadas.

La mujer se encontraba ofreciendo sus productos de cómputo en la zona comercial del centro de Lima, cuando fue intervenida por el sereno José Briceño Mendoza de la Municipalidad de Lima.

La mujer se resistió a la incautación de su mercadería y el miembro del serenazgo empezó a agredirla. Varias personas se sumaron a la gresca para defender a la vendedora que resultó con golpes en varias partes del cuerpo.

Las lesiones fueron confirmadas por el médico legista, no obstante, la comisaría de San Andrés dejó en libertad a Briceño Mendoza, por lo que Dávila pidió justicia para ella.

"A pesar de que el doctor ha confirmado lesiones leves, que me ha golpeado en el seno, en la cabeza, en el vientre me ha tirado un patadón... a pesar que he presentado todos los videos, le han dado la liberación al muchacho", dijo para RPP Noticias.

"Me ha agredido. Todas las cosas están claras, con eso bastaba y sobraba para que este hombre se vaya preso. Si a mí me ha agredido así, mañana o pasado va ser así con otras mujeres", expresó la mujer.

Dávila también señaló que teme represalias en su contra, pues siempre ofrece sus productos en la misma zona. Por ello, instó a las autoridades pertinentes a darle seguimiento a su caso y que el agresor asuma la responsabilidad de sus actos.

