Los pagos de multas pueden realizarse en la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación. | Fuente: Andina

Los ciudadanos que tengan multas electorales podrán pagarlas vía internet sin necesidad de trasladarse personalmente a alguna agencia bancaria y así evitar exponerse a posibles contagios de la COVID-19, según indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, el jefe de Servicios al Ciudadano del organismo electoral, Luis Ernesto Grillo, sostuvo que las multas generadas en los comicios del 11 de abril último, por omisión al sufragio o a la instalación de mesas de sufragio, ya pueden pagarse en la plataforma virtual Págalo.pe del Banco de la Nación, como en cualquiera de sus agencias.

Los ciudadanos que ingresen a este sistema de pagos encontrarán los pasos que deben seguir para cancelar su deuda electoral, mediante una tarjeta de débito o de crédito.

Multas

Cabe anotar que el JNE asigna la multa y ejecuta el cobro de acuerdo con los datos remitidos por la ONPE en el padrón de omisos al sufragio y de miembros de mesa.

Las multas por omisión al sufragio dependen de la categoría del distrito donde el elector se encuentra registrado, pero el monto máximo es de 88 soles; mientras que la multa por no desempeñar el cargo de miembro de mesa es de 220 soles.

El funcionario precisó que, aunque el elector conserva su derecho de sufragar en la segunda vuelta del próximo 6 de junio, aún sin cancelar su multa generad en la primera elección, sí tendría afectaciones de carácter administrativo por su omisión al pago.

Entre dichas afectaciones, los ciudadanos que no realizaron el pago no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), intervenir en procesos judiciales o administrativos, realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, obtener un brevete, entre otros.

Grillo Teagua recordó, además, que los ciudadanos que desean saber si tienen multas por no haber sufragado o ejercido el cargo de miembro de mesa en los últimos procesos electorales pueden consultarlo en el portal institucional (www.jne.gob.pe) o directamente en el link https://multas.jne.gob.pe/login.

Andina

