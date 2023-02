Modesto Montoya estudió físico nuclear en Francia. | Fuente: Andina

El físico nuclear Modesto Montoya dijo esperar que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, convoque a la comunidad científica del país para que escuche los planteamientos de los investigadores en el campo de la ciencia y tecnología.

"Hemos conversado [con Castillo] y él va a coordinar la fecha para escuchar los planteamientos de los científicos. Me ha dicho que, en algún momento, nos va a convocar", manifestó en una entrevista con Latina.

Por otro lado, Modesto Montoya indicó que "nosotros estamos convencidos de que este país, que está adicto a los minerales, no va a salir de la pobreza, puesto que, cuando nos dicen que han reducido la pobreza básicamente es porque ha aumentado el precio de los minerales. El día que se divida entre tres el precio de los minerales, vamos a estar llorando igual que los venezolanos", sostuvo.

Modesto Montoya también indicó que "se le mete terror a la población". Señaló que se quiere "seguir con este mismo sistema que nos ha llevado a la situación de ser el país de más pobreza, que más ha sufrido la pandemia".

"No solamente yo, el 95% de los científicos con quien yo me relaciono van a votar por Pedro Castillo, pero eso no significa en absoluto ningún tipo de compromiso, ningún cargo ni algo que se lo parezca", agregó.

