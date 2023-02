Joven denunció que lo atacaron con cuchillo en Miraflores. | Fuente: RPP Noticias

Un joven recibió nueve puntos en el rostro y cuatro en el cuerpo luego de ser atacado por un sujeto en el cruce de avenida Reducto y Armendáriz, en el distrito de Miraflores. El agresor usó un cuchillo de cocina para provocarle las heridas el pasado jueves 10 de octubre.

El hecho ocurrió cuando el sujeto caminaba distraído en dirección a su trabajo. En ese momento, la víctima se cruzó con este sujeto, quien lo empujó y lo increpó. Sin imaginar que se trataba de una persona violenta, el joven le devolvió el empujón.

“El [sujeto] viene y me saca un cuchillo”, señaló la víctima en Ampliación de Noticias. Asimismo, relató que primero dirigió el arma a su cara, y aunque logró alejarse un poco, no pudo evitar que le produjera un corte en el párpado, cerca de la ceja y la nariz. Después intentó apuñalarlo -agregó- y le produjo un corte de cuatro puntos.

De acuerdo a la descripción del sujeto por parte de la víctima, el hombre mide 1.70 metros, de contextura delgada, los ojos achinados y "rasgos andinos". Tiene el pelo entrecanoso y llevaba bigotes con una pequeña chiva. Portaba una mochila negra y tenía aspecto sucio. Suele rondar por esta zona de Miraflores:

“Yo notaba que el tipo tenía una inestalibilidad psicológica, mental”, dijo el joven al oír insultos que no tenían sentido. El hombre, además, habría robado en una conocida tienda de conveniencia ubicada en la avenida Armendáriz. El agresor sería el mismo sujeto que un día después, el viernes 11 de octubre, agredió a una chica.

“La Policía no se ha pronunciado aún. Solamente me han hecho la denuncia”, señaló la víctima. El personal de la PNP se acercó al Hospital Casimiro Ulloa para que el hombre pueda presentar su denuncia; sin embargo, no hay novedades sobre las investigaciones “Hasta ahora no me han dicho nada”, dijo el joven a RPP Noticias.

