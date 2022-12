La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que segrega | Fuente: Andina

En el Perú, más del 60% de personas mayores de 15 años sufre de sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2019. Este exceso de peso en gran parte de la población favorece la aparición de la diabetes mellitus, informó el Ministerio de Salud (Minsa).La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) del Minsa advirtió que el consumo de alimentos procesados y la falta de ingesta de verduras y frutas vuelve proclive a las personas a tener complicaciones de salud, como el desarrollo de la diabetes, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país.Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), la población de diabéticos en el mundo ascendería a 578 millones de adultos para el año 2030.La también llamada 'enfermedad silenciosa' puede desarrollarse en las personas sin mostrar síntomas al inicio y si no se maneja adecuadamente, puede conducir a graves complicaciones, como insuficiencia renal terminal, ceguera, accidente vascular encefálico, infarto y amputaciones; además, conlleva a factores de riesgo que no pueden ser modificados.

No obstante, la diabetes se puede prevenir a través de cambios del estilo de vida saludables.En ese sentido, el Minsa viene impulsando la campaña 'Menos azúcar, más vida' a través de la cual se insta a la población a disminuir el consumo de azúcar ya que no es un nutriente esencial y hay evidencia científica sólida que demuestra que es perjudicial al contribuir al sobrepeso y la obesidad. A su vez, una gran parte de los azúcares que son consumidos actualmente están 'escondidos' en alimentos procesados que no son considerados como dulces por los consumidores.Para luchar frente al sobrepeso u obesidad y, por tanto, reducir las probabilidades de desarrollar la diabetes mellitus, es importante llevar una alimentación variada y equilibrada, en el que se priorice el consumo de frutas y verduras, menestras y cereales, complementándolos con un adecuado nivel de ejercicio físico y evitando malos hábitos como fumar o el consumo de alcohol.Cabe recordar que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que segrega. La insulina es una hormona imprescindible, que se encarga de regular el azúcar en la sangre.

