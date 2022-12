Minou Tavárez: Las mujeres deben hacer la diferencia al llegar a los puestos de poder

Exvicecanciller y exdiputada de República Dominica, Minou Tavárez | Fuente: RPP

La exvicecanciller de República Dominica Minou Tavárez afirmó que las mujeres deben hacer la diferencia en los puestos de poder. Durante la sesión "Mujer en la política" del II Foro "Mujeres de Cambio", la exdiputada invocó a realizar un "desempeño transformador" para no repetir los mismos patrones de un modelo "sexista y egoísta".

"A las mujeres nos hace mucha falta una buena dósis de sinvergüencería para levantar la mano, hablar y actuar en cada uno de los asuntos que somos bienvenidas y sobre todo en los que no somos bienvenidas", indicó sobre la participación de las mujeres en los espacios ocupados por los hombres.

Para Minou Tavárez el primer paso para conquistar el ejercicio de ciudadanía plena es hacerse visible como las mujeres políticas. Destacó también que el reto principal para todos los políticos y políticas es la participar en democracia, que está en peligro de retroceso.

"El problema no es la política, el problema es la 'torcida', el poder no es el mal, lo malo es lo que se hace mal con el poder. Pero la política se puede hacer de manera noble (...) sabemos que las mujeres no somos inmunes contra las malas mañas, pero tenemos la oportunidad de hacerlo distinto porque como venimos llegando y todavía no tenemos esas malas mañas, pero ojo se pueden adquirir", dijo.

Representación sustantiva

Por su parte, el socio principal de Grupo de Análisis Político "50+1", Arturo Maldonado, aseguró que es necesario dar un siguiente paso en la representación de la mujer en la política con una "representación sustantiva".

"Es decir que efectivamente que estos puestos estén ocupados por mujeres que luchen por derechos de las mujeres y que decidan que algunos cargos, que ellas puedan nombrar, lo ocupen mujeres", explicó.

Si bien Arturo Maldonado resaltó la aprobación de la paridad, indicó que se presenta un problema en las elecciones ya que no se eligen autoridades femeninas. "20% de los cargos de alcaldía están ocupados por mujeres en América Latina", agregó.

Paridad en el parlamento

La congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, recordó que la discusión y aprobación de la paridad de género para las elecciones generales fue "una pelea muy tensa y dura", teniendo una mayoría parlamentaria que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres.

"Es un mecanismo que por derecho y justicia nos corresponde y sobre la base la base de la desigualdad y la subrepresentación en la que estamos mujeres, y más aun mujeres indígenas necesitamos un mecanismo que nos permita acceder a ese derecho político", destacó.

A pesar que el dictamen de paridad fue aprobado para ser aplicado de manera hasta el 2031, Tania Pariona resaltó que este tema es un paso muy importante en el Congreso de la República.

"No siempre tenemos que entrar a la heroicidad soportando, no es así (...) no podemos ostentar la heroicidad en un soporte y aguanta. Aspiramos todos a tener una sociedad donde hombres y mujeres sean valorados y tratados en igualdad", remarcó.

Problema estructural

El embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, lamentó que la desigualdad entre los hombres y mujeres es un "problema estructural". Debido a esto, afirmó, los 28 países europeos adoptaron un plan de acción y medidas comunes para avanzar la igualdad de oportunidades.

"Por primera vez en la historia va a ser una mujer la que presidirá la Comisión Europea (...) ella ha lanzado un mensaje que quiere equidad, igualdad, quiere candidatas también porque ahora son los gobiernos de los 28 los que tienen que presentar sus candidatos (...) es importante que ocurra y es lo normal en Europa", sostuvo.

Diego Mellado manifestó que en el Parlamento Europeo hay casi un 40% de la participación de la mujer y que la cuota de género es un debate abierto en Europa. "En las últimas elecciones europeas de los 28 países había 11 con cuotas obligatorias".

