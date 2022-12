Ministro de Salud: Gamaleya ya solicitó el registro de la vacuna Sputnik V a la Digemid

El registro de la vacuna del centro de investigación Gamaleya debe ser aprobado por la Digemid. | Fuente: AFP

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró este domingo que el centro de investigación Gamaleya ya solicitó el registro de su vacuna contra la COVID-19, Sputnik V a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Según precisó, los papeles fueron presentados directamente, sin ningún intermediario y ya están completando la documentación, a fin de que el registro de esta vacuna pueda ser aprobado en nuestro país. Agregó que este proceso podría tardar unos días y que nuestro país ya está en negociaciones avanzadas con este proveedor.

“Sputnik V es la vacuna, pero ya ha presentado sus papeles directamente sin intermediarios. Están completando documentación y eso puede tardar unos días”, sostuvo el ministro Óscar Ugarte a Canal N.

Posibilidad de privados para traer vacunas

Respecto de la posibilidad que un empresario pueda adquirir vacunas e importarlas a nuestro país, el ministro Óscar Ugarte indicó que, no cualquiera puede decidir que traerá las inoculaciones, pues primero debe cumplir determinados requisitos.

“De acuerdo con la ley los que se dedican a importar medicamentos o vacunas tienen que registrarse en la Digemid y tienen que demostrar que tienen almacenes cadena de frío, etc. No es cualquiera que puede importar”, indicó.

“Tiene que demostrar que tiene la certificación del productor y que el producto que está importando es el verdadero y no cualquier cosa. Por lo tanto tiene pasos a seguir, tiene que estar registrado y como cualquiera de los otros, el producto tiene que venir de un laboratorio con buenas prácticas de manufactura que tiene calidad, etc. Si cumple con todo eso, no hay ningún problema”, agregó.

El titular del sector Salud también comentó que la Embajada de Rusia en nuestro país ha asegurado que no ha vendido a nadie la vacuna en nuestro país. Descartó en esa línea, que un empresario del sector de transportes pueda importar un lote de esta inoculación.

