El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, dijo que la construcción del proyecto Tía María no iniciará hasta el momento en el que se establezcan espacios de diálogo entre la comunidad, la empresa y el Gobierno. Como se sabe, este martes se conoció que la empresa Southern Perú Cooper Corporation recibió la autorización de construcción del proyecto de cobre. “La propia empresa en coordinación con el Gobierno ha decidido, no obstante haber recibido esta licencia, que no se va a iniciar aún la construcción del proyecto, no sin antes establecer en coordinación con el Gobierno, espacios de diálogo en donde se pueda escuchar a la población para dar las garantías y resolver las preocupaciones que estas tienen en cuanto una posible afectación”, dijo en Conexión por RPP Noticias.

Además, precisó que “esta licencia de construcción que se ha entregado ha sido cumpliendo los requisitos legales y la normativa vigente”. Explicó que como Gobierno están obligados a cumplir con la ley.

"El gobierno impulsa la actividad y las inversiones mineras, pero con responsabilidad en el cuidado del ambiente. Y una de nuestras garantías es estar presentes. En este proceso de diálogo que proponemos", explicó este martes.

Ísmodes Mezzano destacó que después del compromiso asumido por Southern y siendo el gobierno del presidente Martín Vizcarra una gestión democrática que respeta el Estado de derecho, se procedió al otorgamiento de la licencia. Finalmente, afirmó que la comunicación con las localidades arequipeñas es lo que se tendrá que fortalecer "para que se les pueda informar mejor (a los ciudadanos) respecto a los alcances del proyecto".

