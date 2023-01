| Fuente: Andina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció este martes que el Perú ya se encuentra en la segunda ola de la COVID-19.

"Nuestra situacion puede cambiar en cualquier momento. Efectivamente, ya estamos cambiando, en este momento el sistema de salud está recibiendo más pacientes. Estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya ascienden más rapidamente, estamos en una segunda ola", dijo durante el evento CADE Ejecutivos 2021.

"Estamos en una situación de incertidumbre, es duro, pero tenemos que tenerlo claro", dijo al responder una consulta sobre la posibilidad del regreso a una cuarentena obligatoria.

La ministra recordó que a diferencia de epidemias anteriores que ha atravesado la humanidad, ahora existen los medios para combatir una pandemia y resaltó la importancia de la vacuna.

"Este es el año en el cual la presencia de la vacuna, en la medida en que se vaya produciendo, porque no está siendo tan rápida la fabricación como todos esperábamos, nos va a ayudar a ir conteniendo poco a poco la transmisión. Creo que el próximo año ya debemos tener mejores condiciones de vida".

No obstante ello, Mazzetti remarcó que "todos tendremos que seguir cuidándonos". "No es solo la vacunación o el sistema de salud, probablemente el comportamiento de nosotros sea una de las cosas más importantes porque no hay pastilla".

En ese sentido, señaló que "si algo sale fuera de control, esto va a significar que nos vamos a ver obligados a tomar medidas más estrictas y todos los ciudadanos tenemos que saberlo".

