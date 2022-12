Médico de Tarapoto pidió más balones de oxígeno. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El doctor Manuel Pérez, director del hospital de Tarapoto del Ministerio de Salud, lamentó que este centro de salud se ha visto afectado por la demora en la recepción de oxígeno debido a un percance con su proveedor, cuya planta de producción en Chiclayo estuvo malograda.

En diálogo con RPP Noticias, explicó que, si bien la planta del proveedor ya está operativa, esta situación generó una demora en el envío de oxígeno. Frente a esta situación, mencionó que el Ministerio de Salud les hizo entrega de balones de diferentes localidades.

"No tenemos balones de reserva. No hay balones de oxígeno en toda la ciudad. Estamos en el uso y el envío, por eso el problema es cuando se demora el envío. Si tuviésemos más balones, tuviéramos un almacén, pero no hay balones", señaló.

El médico recordó que están a la espera de una carta fianza de la empresa que se encargará de la reparación de la fábrica de oxígeno del hospital, la cual se encuentra malograda hace dos años. Sin embargo, lamentó que esto no ha sido posible por trabas burocráticas.

"Esperemos que esto no se repita. Es angustiante estar días y horas conectándose con Lima, con el gobierno regional, mover acá, allá, comenzar a pedir. Todo eso hemos vivido, menos mal ya se solucionó", señaló.

En otro momento, Pérez informó que están haciendo los esfuerzos para aumentar la capacidad de camas en este hospital. Al respecto, recordó que, antes de la pandemia, este nosocomio atendía a todas las especialidades de manera general, por lo que nunca se pudo prever un nivel de atención a este nivel.

