La Policía detendrá a las personas que no estén autorizadas para salir los domingos. | Fuente: Andina

Las personas que reciban multas por salir durante los domingos de inmovilización total obligatoria, decretados por el Gobierno para hacer frente a la COVID-19, tendrán que cumplir en un máximo de 5 días.

Así lo indicó el ministro del Interior, Jorge Montoya, quien precisó que las personas que no cumplan con la orden de inmovilización serán llevadas a las comisarías. Agregó que esto no significa que no vayan a pagar la multa.

“Las personas que salgan sin autorización y sin permiso serán detenidas y llevadas a las comisarias correspondientes. Esto no exime del pago de la multa para la cual, los ciudadanos tenemos 5 días para efectuar ese pago”, sostuvo en conferencia de prensa.

Las multas para quienes salgan a la calle y sean detenidos durante los domingos de inmovilización total obligatoria van del 2% al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir que iría de S/86 hasta los S/743, dependiendo de la gravedad.

Además, la Policía Nacional del Perú aplicará multas a aquellas personas que transiten con sus vehículos durante el domingo. El monto de esta sanción económica podría llegar hasta los S/6 450.

El ministro Montoya también indicó que trabajarán de forma conjunta con las Fuerzas Armadas para realizar operativos e intervenciones en las calles a fin de garantizar que se cumpla la medida dispuesta por el Gobierno. También se vigilará que en las viviendas no se haga reuniones con familiares que no residan ahí.

En caso el ciudadano se niegue a pagar la multa estarán prohibidas de suscribir algún tipo de contrato civil o acto notarial, no podrán realizar trámites bancarios o en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) ni salir al exterior del país.

Te sugerimos leer