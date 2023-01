Los estudiantes que durante el 2020 no tienen contacto con su docente o no han tenido acceso a Aprendo en casa u otra estrategia de educación remota, en caso de haber desarrollado experiencias de aprendizaje o estudios independientes podrán presentar al iniciar el año o periodo lectivo 2021 su carpeta de trabajo o portafolio con lo realizado durante 2020. | Fuente: Andina

Todos los estudiantes que han cursado el año escolar de manera remota tendrán una promoción guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el grado siguiente, con el 2020 y el 2021 considerados como años complementarios que les ofrecen más tiempo y oportunidades para consolidar sus aprendizajes. Así lo estableció el Ministerio de Educación, este lunes.

Mediante la Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se determinó los lineamientoa para la evaluación del año 2020. Estos indican que en el caso de 5° de secundaria de Educación Básica Regular (EBR) y 4° del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa (EBA)– y con la necesidad de cerrar la etapa de la educación básica como eje– los calificativos tendrán fines de promoción.

En ese caso, los estudiantes que no logren aprobar las áreas necesarias pasarán a un proceso de subsanación o recuperación a partir de una carpeta de recuperación y, solo si fuese necesario, pasarán por evaluaciones adicionales (subsanación).

La norma propone valorar el esfuerzo de los estudiantes que pudieron mantenerse dentro del servicio educativo, acompañar y dar mayores oportunidades a aquellos que, por múltiples razones, no pudieron acceder a dicho servicio o no demostraron los aprendizajes esperados, y garantizar su continuidad para todos los escolares.

Las orientaciones también ofrecen distintas oportunidades considerando las características y condiciones que han tenido durante el 2020, pues cada uno de ellos vivió el aislamiento de manera diferente y aprendió según las posibilidades que tenía, por lo que en el año 2021 se realizarán distintas acciones complementarias para consolidar lo aprendido en este año.

Sistema de calificación

La norma aprobada hoy establece los siguientes criterios de evaluación:

· Para estudiantes hasta el 2.° de secundaria y su equivalente en EBA se calificarán solo las competencias trabajadas y solo se podrá registrar niveles de logro AD, A y B, no se utilizará el nivel de logro C. En caso de que el estudiante alcance un nivel de logro C, la calificación quedará en blanco y será completada después del periodo de consolidación de aprendizajes en julio del 2021.

· Para estudiantes de 3° y 4° de secundaria y su equivalente en EBA se calificarán las competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal (hasta 20) y no se podrá registrar calificativos menores a 11.

· Solo en el caso de los estudiantes de 5° de secundaria de EBR y 4° del ciclo avanzado de EBA no tendrán promoción guiada y serán calificados según la escala vigesimal.

Casos especiales

Los estudiantes que durante el 2020 no tienen contacto con su docente o no han tenido acceso a Aprendo en casa u otra estrategia de educación remota, en caso de haber desarrollado experiencias de aprendizaje o estudios independientes podrán presentar al iniciar el año o periodo lectivo 2021 su carpeta de trabajo o portafolio con lo realizado durante 2020.

De no contar con carpeta de trabajo o portafolio, podrán desarrollar la carpeta de recuperación durante los meses de enero y febrero del 2021 para después obtener matrícua con promoción guiada en el siguiente grado. Además, tendrán un periodo de consolidación de sus procesos de aprendizaje de marzo a junio del 2021 y, en caso el docente lo considere necesario, tendrán una etapa de refuerzo adicional de julio a diciembre 2021.

Te sugerimos leer