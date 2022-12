Todos los días 200 a 300 pacientes son trasladados del Naylamp al Heysen. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

La situación en el hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo (región Lambayeque), se agudiza cada día más, tras el ingreso de 120 mil pacientes asegurados que llegaron derivados del hospital Naylamp.

Los dirigentes del hospital Heysen mostraron el hacinamiento que se ha ocasionado en el nosocomio y el grave riesgo que corre la salud de los asegurados, al no existir una adecuada ubicación.

“En una sala donde hay niños recién nacidos y madres gestantes, hay una pobre pacientita diabética con una pierna en putrefacción por la gangrena diabética que padece y los niños recién nacidos a su costado”, declaró a RPP Noticias, el doctor Manuel Soria.

Hasta el momento se ha observado el hacinamiento en las áreas de emergencia y sala de hospitalización. El establecimiento de salud se encuentra abarrotado y algunos pacientes han tenido que ser ubicados hasta en los pasadizos.

“No hay ni dónde sentarse, no hay camas. Donde están colocando a los pacientes, no hay puntos de oxígeno, ni puntos de aspiración de secreciones, no tienen baños, todo esto es antitécnico”, expresó el médico.

Esta disposición surgió luego que la Subdirección de Inversiones Inmobiliarias de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitará al gerente de la Red Asistencia de Lambayeque – EsSalud, Mario Cosmópolis, el desalojo del inmueble en donde funciona el Hospital Naylam, por una deuda millonaria que hasta la fecha no ha podido ser cancelada.

Protestas

Para mañana los médicos han programado medidas de protesta en los hospitales de EsSalud, tanto en el Naylamp, Almanzor Aguinaga y Luis Heysen Incháustegui, como medida de rechazo a la imposición de declaratoria de emergencia en la red asistencial.

