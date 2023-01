Melisa González Gagliuffi provocó la muerte de dos jóvenes al ocasionar un accidente, el pasado 11 de octubre en la avenida Javier Prado en San Isidro. | Fuente: Andina

Este jueves, Melisa González Gagliuffi salió en libertad, luego de estar internada un mes y medio en el Penal Virgen de Fátima de Chorrillos. Ella debía cumplir una prisión preventiva de cuatro meses por ocasionar la muerte de dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en San Isidro, con su camioneta.

"No es que yo esté libre, me han revocado la prisión preventiva, pero todavía tengo que comparecer y todavía me están investigando", dijo a la prensa a su salida del recinto penal. "Quiero pedirles perdón por los daños ocasionados y poder repararlos. (...) Mi familia viene apoyando a al persona que estaba herida y que ya fue dado de alta, todos los días y hay prueba de ello".

Fue la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima quien anuló los cuatro meses de prisión preventiva que se le impuso a la conductora. Ella es investigada por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, luego de atropellar con su camioneta a tres jóvenes en la avenida Javier Prado, el pasado 11 de octubre.

Christian Buitron Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio perdieron la vida. Mientras que Luis Vega Palacio quedó gravemente herido. Vilma Gamarra Tambohuacso, tuvo leves lesiones debido a que se encontraba cerca al lugar del impacto.

La sala dictó impedimento de salida del país por cuatro meses. Además, se encontrará en un regimen de comparecencia con restricciones y tendrá que pagar 30 mil soles de caución.

Esta es la resolución que ordena revocar la prisión preventiva contra Melisa González Gagliuffi. | Fuente: RPP Noticias

Your browser doesn’t support HTML5 audio Declaraciones de Melisa González Gagliuffi a su salida del Penal Virgen de Fátima. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer