Jorge Martin, coordinador médico del proyecto de Médicos sin fronteras en el Perú, explicó en Ampliación de Noticias de RPP que han detectado dos graves problemas en el país, que conlleva al colapso del sistema de salud por casos COVID-19.

“Uno de los problemas más graves que hemos detectado es la automedicación y la demora en consultar a los servicios especializados cuando se comienza con los síntomas. Eso hace que los pacientes lleguen a los hospitales en un grave estado, lo que sobrecarga los hospitales y los servicios de cuidados intensivos”, señaló.

Asimismo, comentó que en muchas ocasiones “las personas hoy no van a los hospitales oportunamente, porque piensan que si van a los hospitales ya no van a poder ver a sus familiares ya que no van a poder contactarse con ellos y, sobre todo, porque tienen la idea de que al llegar al hospital se van a morir”.

No obstante, aseguró que cuando los casos se detectan de manera precoz, el tratamiento evoluciona “muy bien y rápidamente”. De esta manera, consideró importante que los peruanos acudan a los centros de salud a tiempo para evitar la transmisión de la enfermedad a sus familiares, así como evitar la automedicación, que termina por agravar la enfermedad.

“Deben tener confianza en los servicios de salud que se prestan y, además, entender las consecuencias graves que tiene cuando uno empieza a tomar medicamentos que no corresponden”, sostuvo.

“Se han visto cuadros no solo graves por los efectos de la COVID-19, sino por los efectos propios de los medicamentos, por ejemplo, por exceso de corticoides, de dexametasona, que es una droga que es muy útil pero en un momento particular de la enfermedad. Hay personas que la empiezan a tomar de manera precoz y en altas dosis y eso les genera todos los efectos adversos”, agregó Jorge Martin.

