El epidemiólogo trabaja actualmente junto al Gobierno británico en el manejo de la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Andina

Este lunes, el Grupo de Trabajo técnico de naturaleza temporal, el cual tenía como objetivo actualizar las cifras de fallecidos por la COVID-19, presentó el informe final establecido de nuevos criterios para la identificación. En conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, el informe reveló que de marzo 2020 a mayo 2021, la cifra de fallecidos por COVID-19 en el Perú es de 180 764.

Al respecto, en el programa Ampliación de Noticias, el epidemiólogo Mateo Prochazka indicó que el desbalance en la cifra de fallecidos responde a la falta de ciencia para diagnosticar los casos de COVID-19 y tratar a las personas en los hospitales.

“Tenemos que buscar un país que tenga más apertura a la ciencia, la ciencia es el motor de desarrollo. No podemos crecer como país si no ponemos a la ciencia al centro. Una de las razones por las cuales salí del país es porque soy un peruano gay. El Perú no me permitía vivir mi vida de esa forma”, contó.

Además, el epidemiólogo señaló que no todos los países están utilizando los mismo sistemas para reportar fallecidos por la COVID-19, es por eso que se muestran diferencias en los sistemas y en las cifras.

“Perú es uno de los primeros países en América Latina que está sincerando las cifras con un sistema un poco más exhaustivo. Antes de hacer comparaciones tenemos que ver los sistemas que están utilizando otros países. Eso no niega que existe una gran cantidad de fallecidos, un impacto muy severo de la pandemia en Perú y ello es porque ha habido una gran cantidad de transmisión; es decir, no hemos logrado disminuir la transmisión en la medida suficiente de que esto no resulte en un aumento de muertes. Además, no hemos logrado tener los hospitales equipados para responder a la demanda alta de necesidad de camas de cuidados intensivos, oxígeno, cuidados básicos, entre otros”, explicó.

Asimismo, Prochazka dio tres errores puntuales por los cuales la pandemia ha afectado gravemente al país. En primer lugar, la utilización de pruebas serológicas en vez de moleculares desde el inicio. En segundo lugar, las cuarentenas no ajustadas al contexto de cada sector del país y, en tercer lugar, los retrasos iniciales en la vacunación.

“La vacunación es la principal forma de salvar vidas. Entonces, son estas tres fallas grandes que ha tenido el Perú en el momento de manejar la pandemia y que han devenido en los fallecidos que se han reportado el día de ayer”, mencionó.

Por otra parte, la doctora Rocío Villanueva, decana de la facultad de Derecho de la PUCP e integrante de la misma comisión técnica, explicó que este desbalance de las cifras de fallecidos por la COVID-19 no es un tema que solo afecta al Perú.

“La propia OMS señala que, aproximadamente, solo un tercio de las defunciones en el mundo están siendo reportadas. Es un problema que tiene el Perú pero que comparten otros países. Creo que estos criterios y la forma como hemos llegado a estas cifras va a servir para que, como lo dicen nuestras recomendaciones, hacia adelante podamos contar las cifras de fallecidos por la COVID-19 de una manera adecuada, que responda realmente a lo que está sucediendo y que permita tomar medidas a partir de esa rivalidad que es, lamentablemente, tan triste en el caso del Perú”, señaló.

Asimismo, mencionó que este informe también muestra cómo están descendiendo las muertes en el grupo de personas que ya han sido vacunadas.

“En el informe se ha presentado una figura muy clara que indica cómo están descendiendo las muertes de personas mayores de 80 años. Hay una caída en los decesos pero es muy claro con respecto a las personas que ya han pasado por el proceso de vacunación”, mencionó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19? - Espacio Vital

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer