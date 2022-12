Elecciones generales se realizarán el próximo año. | Fuente: Reniec

Los peruanos habilitados para sufragar en las Elecciones Generales 2021 son 25´287,954, de acuerdo al Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y entregado al Jurado Nacional de Elecciones para su aprobación.

Los peruanos que recién están cumpliendo 18 años desde la fecha que se cerró el padrón (11 de abril de 2020) hasta el día de los comicios (11 de abril de 2021) llegan a 549,648. Ellos han sido incorporados al padrón para que así –una vez alcanzada la mayoría de edad– puedan ejercer su derecho y cumplir con el deber de votar.

De los potenciales votantes, 997,033 residen en el extranjero y 24´290,921 declararon vivir al interior del territorio nacional. Por otro lado, en la Región Lima se encuentran los distritos con mayor y menor población electoral: San Juan de Lurigancho (784,263) y Cochas, en el distrito de Yauyos (143).

“El Reniec elaboró un padrón inicial, que publicó para que los ciudadanos puedan revisarlo y formular reclamos, tachas o solicitudes de eliminación. Luego, el JNE planteó observaciones, que ya han sido subsanadas. La versión final que apruebe el JNE será usada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de los comicios”, explicó el gerente de Registro Electoral del Reniec, Miguel Roa.

El Padrón Inicial incluía a 25´409,970 personas y la cifra se ha reducido tras la depuración llevada a cabo por el Reniec y la fiscalización realizada por el JNE.

Elecciones no se postergarán por pandemia

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó que las próximas elecciones generales se realizarán el 11 de abril próximo, tal como lo estableció el Poder Ejecutivo, y que no existe "ninguna posibilidad" para postergarlas por la pandemia generada por la COVID-19. En ese sentido, reiteró que los protocolos de bioseguridad serán aprobados "cuanto antes" para continuar con la logística.

"La elección no se mueve, es sí o sí el 11 de abril (…) Si bien existen casos de postergación de elecciones, existen casos de que en plena pandemia se han dado elecciones de manera exitosa. No estoy hablando solamente de Corea que es una realidad muy distinta a la peruana, estoy hablando, por ejemplo, de unas elecciones exitosas en República Dominicana donde se cumplieron protocolos. No vamos a postergar las elecciones", insistió.

Luego de mencionar que la ONPE trabajará "de manera muy intensa" para definir los protocolos de bioseguridad y lograr su aprobación, el funcionario dijo que no existe ninguna condición para poder modificar la fecha de la elección pese a la actual pandemia. "El 11 de abril vamos a tener la primera vuelta sí o sí", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Corvetto señaló que la prioridad de este organismo es generar los protocolos sanitarios para que se puedan llevar a cabo las próximas elecciones generales en el 2021 con las condiciones "que permitan garantizar la seguridad en la elección y el derecho constitucional al sufragio".

